Polen wil de eigen munt, de zloty, in 2011 vervangen door de euro. Dat zei de Poolse premier Donald Tusk gisteren. Sinds toetreding tot de EU in 2004 is Polen niet in staat geweest om te voldoen aan de economische criteria – lage inflatie, beperkt begrotingstekort – om de euro in te voeren. Slovenië, Malta en Cyprus hebben de euro al. (AP)