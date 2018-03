Het Zeeuwse Delta wil de volgende kabinetsperiode een tweede kerncentrale in Borssele bouwen. Het energiebedrijf gaat daar een vergunning voor aanvragen. De nieuwe centrale kan eind 2016 klaar zijn. Essent onderzoekt participatiemogelijkheden. De huidige kerncentrale in Borssele is sinds 1973 in bedrijf en mag tot 2033 openblijven. (ANP)