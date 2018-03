Planetoïde Steins heeft reuzenkrater

Rotterdam. De Europese komeetverkenner Rosetta is op een afstand van slechts 800 kilometer langs de planetoïde Steins gevlogen. Deze ontmoeting vond plaats op een afstand van 360 miljoen kilometer van de aarde. Ondanks de hoge passeersnelheid - bijna 9 kilometer per seconde - kon Rosetta eind vorige week zijn camera nauwkeurig op Steins gericht houden. De vijf kilometer grote planetoïde had vanuit Rosetta gezien een diamantvorm en zijn oppervlak was, zoals mocht worden verwacht, bezaaid met inslagkraters. Eén ervan is anderhalve kilometer groot.