Parijs beperkt register met privégegevens

De Franse regering is door aanzwellend politiek verzet gedwongen terug te komen op de invoering van een uitgebreid register met inlichtingen over iedereen die actief is in de publieke sfeer.

President Nicolas Sarkozy heeft minister van Binnenlandse Zaken Michèle Alliot-Marie opdracht gegeven een wet te maken die „vrijheden beschermt”. Ook moet de minister „in overleg treden” over de criteria waaraan het register moet voldoen.

In juli heeft de Franse regering zichzelf per decreet de bevoegdheid gegeven om een naar Europese maatstaven ongekend vergaand aantal gegevens te verzamelen over iedereen die een „politieke, economische, sociale of religieuze rol van betekenis” speelt en iedereen die „mogelijk de openbare orde kan verstoren vanaf de leeftijd van dertien jaar”. Aan de aard van de gegevens die in het register mogen worden opgenomen, zijn geen beperkingen gesteld.

Na de zomervakantie is het verzet tegen dit register, Edvige geheten, snel toegenomen. Voorzitter Jean-Pierre Dubois van de mensenrechtenorganisatie Ligue des Droits de l’homme duidt Edvige aan als een register van de „politieke politie”. Hij zegt inmiddels 140.000 handtekeningen tegen Edvige te hebben verzameld. Ook in kringen van vakbonden, werkgevers en oppositie is de kritiek aangezwollen.

De critici kregen de afgelopen dagen bijval van verschillende leden van de regering. Zo vroeg staatssecretaris van Mensenrechten Rama Yade om opheldering, met name over de gegevens over seksuele geaardheid en gewoonten die in het register mogen worden opgenomen. En minister van Defensie Hervé Morin keerde zich tegen de reikwijdte van het register, dat ook de financiële en morele situatie omvat.

Naar verwachting moet Alliot-Marie onder meer de aard van de gegevens die verzameld mogen worden, zoals over seksuele geaardheid en gezondheid, beperken en ook vastleggen hoe de gegevens bewaard mogen worden. Daaromtrent is nu niets geregeld. Voor Sarkozy is de kwestie extra gevoelig omdat hij regelmatig het verwijt krijgt een te grote greep te hebben op het publieke leven.