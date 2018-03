Er zijn van die plekken die een mens liever voor zichzelf houd. Als ik hier opschrijf dat ik verscholen in de bergen boven Ventimiglia, op 610 meter hoogte, net voorbij het dorpje Pigna het paradijs ontdekt heb, zit jij er misschien volgende zomer ook. En zoveel plek is er nu ook weer niet in het paradijs.

Anderzijds, toen Cok en Inigo in 2002 hun veertiende-eeuwse landgoed betrokken, besloten zíj al snel dat zo’n magische plek met anderen gedeeld diende te worden. Ze richtten, in weerwil van hun retraiteplannen, vijf gastenkamers en drie appartementen in. Ze brachten de moestuin opnieuw in cultuur, verbouwden de keuken en stelden hun deuren open voor iedereen die op zoek is naar een beetje rust en een ontspannen, gastvrije sfeer.

Dus wie ben ik dan om het Palazzo del Maggiore te monopoliseren? Om je die eerste vijf minuten na aankomst niet te gunnen, waarin je ademloos en verwonderd rondkijkt naar zo veel schoonheid? Het oude Palazzo, met de verweerde fresco’s en inpandige Jezuitenkapel. Het uitzicht over het dal, en het dorpje Castelvittorio dat aan de overkant als speelgoed tegen een berg geplakt lijkt. Het door monumentale bomen beschaduwde terras, met de witgedekte tafels tussen het grind. Dat zou ronduit flauw zijn. Daarom bij deze het internetadres van het paradijs: www.palazzodelmaggiore.it. Wees er wel een beetje zuinig op.

De keuken van het Palazzo is niet strikt Italiaans, maar eerder Mediterraan te noemen. We aten er turlu turlu (een Turks gerecht van gestoofde groenten) en tishpishti (een joodse cake van walnoten en amandelen) naast pasta met courgettebloemen en onderstaande coniglio ai peperoni, konijn met paprika.

Voor 4 personen:

1 groot konijn, in stukken

4 eetlepels olijfolie

50 g roomboter

1 eetlepel rozemarijnnaaldjes, fijngehakt

1 blaadje laurier

100 ml vleesbouillon

3 gele paprika’s, in repen

6 ansjovisjes uit blik, fijngesneden

2 tenen knoflook, fijngesneden

1 eetlepel rodewijnazijn

Spoel de konijndelen af en dep ze droog. Verhit de helft van zowel olijfolie als boter in een braadpan. Voeg het vlees, de rozemarijn en laurier toe en bak de konijndelen rondom goudbruin. Blus af met de vleesbouillon en stoof het konijn in ongeveer 30 minuten gaar. Dat kan mét deksel in een heteluchtoven op 150 graden, of zonder deksel op laag vuur. Verhit intussen de rest van de olijfolie en boter in een andere pan en smoor hierin de ansjovisjes, tot ze als het ware oplossen in het vet. Voeg de paprikarepen en knoflook toe en laat 5 minuten zachtjes stoven. Blus af met de azijn en laat nog 5 minuten pruttelen. Voeg de inhoud van de twee pannen samen. Laat het konijn en de paprika nog even aan elkaar wennen, maar niet te lang; de paprikareepjes moeten hun vorm behouden.

