Overige films

Confessions of a Teenage Drama Queen (Sara Sugarman, 2004, VS). Tienerfilm haalt het meest belegen ingrediënt van het genre van stal: de rivaliteit tussen de onaangepaste hoofdpersoon (Lindsay Lohan) en het populairste meisje van de klas. Net 5, 20.30-22.15u.

Flight 93 (Peter Markle, 2006, VS). Tv-film reconstrueert de vlucht van het enige van de vier gekaapte vliegtuigen dat op 11 september 2001 zijn doel (het Witte Huis) niet bereikte. Dat kwam door het heldhaftige optreden van enkele passagiers. RTL7, 20.30-22.15u.

* American Beauty (Sam Mendes, 1999, VS). Alom bejubeld, met vijf Oscars bekroond filmdebuut van de Engelse theaterregisseur Mendes maakt – wrang en komisch – een pijnlijke boodschap verteerbaar voor een breed publiek: over het morele faillissement van het traditionele gezin en de materialistische schijnwereld van de suburbia. Terugblik op de laatste levensmaanden van een doorsneeman (Kevin Spacey) mondt uit in een serene oefening in spiritualiteit en een troostrijke verkenning van Zen-achtige schoonheid. BBC1, 23.45-1.40u.

* All or Nothing (Mike Leigh, 2002, Engeland/Frankrijk). Regisseur van Secrets and Lies en Naked maakte wrang portret van het vreugdeloze leven van een arbeidersgezin, hun vrienden, collega’s en buren. Het is alsof ze allemaal voortdurend naar de grond kijken. Moeder Penny walgt zelfs als ze een avondje uit is. BBC2, 0.20-2.25u.

* The Magnificent Ambersons (Orson Welles, 1942, VS). Ook Welles’ tweede film werd een klassieker: een virtuoze periodevertelling over even trotse als machtige familie die de komst van auto en andere noviteiten niet overleeft. BBC2, 11.35-13.30u.