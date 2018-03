Ouders overschatten bewegingsuren kind

rotterdam. Ouders overschatten de lichaamsactiviteit van hun kinderen. Schromelijk zelfs. Dat blijkt uit Brits onderzoek naar de waarde van een vragenlijst die ouders tijdens wetenschappelijk onderzoek invullen om aan te geven hoeveel hun kinderen bewegen. De onderzoekers vergeleken de antwoorden op de vragenlijsten met de uitslag van beweegmeters die de kinderen droegen. De ouders vulden in dat hun kinderen dagelijks gemiddeld 146 minuten matig-intensief of intensiever bewogen. In werkelijkheid was het maar 24 minuten.