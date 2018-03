Osseten willen Georgiërs niet terug

De Russische soldaat aait zijn kalasjnikov terwijl hij een nectarine eet. „Een cadeau van de Zuid-Ossetiërs”, zegt hij lachend, terwijl hij op de zak fruit aan zijn voeten wijst. Samen met zeven kameraden bewaakt hij de grensovergang tussen Zuid-Ossetië en Georgië even ten oosten van Tschinvali. Aan de overzijde van de weg puilen uitgebrande huizen van etnische Georgiërs uit het Zuid-Osseetse struikgewas. Drie kilometer verderop, in Georgië, ligt het eerstvolgende dorp, Ditsi, met een gemengd Georgisch-Osseetse bevolking.

„Wat een absurde oorlog, hè”, zegt de nectarinesoldaat. „De Georgiërs en Zuid-Osseten konden het altijd zo goed met elkaar vinden. Achter dit hek woont al vele jaren een Georgisch-Ossetisch echtpaar.”

Vanuit haar tuin aan de andere zijde van het hek staart een bejaarde vrouw over de Georgische vlakte. Haar broer Aron Dejabir is net gearriveerd om haar eten te brengen. „Ik ben Osseetse”, zegt ze. „En mijn man? Beweren ze dat hij Georgiër is? Dat is niet waar.” Ze loopt naar haar huis, dat vrij nieuw is. Dan zegt ze bezorgd: „Ik weet alleen niet waar hij is.”

Weer buiten het hek, vertelt haar broer even later de waarheid: „Mijn zwager is wel Georgiër, maar hij woont al heel lang in Zuid-Ossetië. Toen de oorlog begon is hij zonder papieren naar Gori gevlucht. Nu kan hij niet terug. Als ze dit huis nu niet ook platbranden, denken de Georgiërs dat haar man een verrader is.” Hij veegt het zweet van zijn hoofd en zucht. „Ach, de Georgiërs steken dit huis toch wel in brand. Dat hebben ze in 1992 ook gedaan.”

Op de terugweg naar Tschinvali passeren we het uitgebrande douanekantoor. „Hier verhandelden we jarenlang onze producten met de Georgiërs”, zegt de boomlange Zjota, terwijl zijn hoofd tegen het dak van zijn Lada bonkt. „Het ging altijd goed. Tot Saakasjvili aan de macht kwam en meteen een einde aan die handel maakte.”

Zjota rijdt naar zijn straat in het noorden van het centrum. Hij wil ons aan zijn Georgische buren voorstellen, om te bewijzen dat de etnische scheidslijnen vooral door de politici worden getrokken. „Ze willen niet praten”, zegt hij als hij met lege handen terugkeert.

Dan komt zijn buurman Georgi Papasjvili naar buiten, een 63-jarige Georgiër die met een Osseetse is getrouwd. „Niemand is hier tegen mij”, zegt hij. „De verhoudingen tussen Georgiërs en Zuid-Osseten in Tschinvali zijn altijd goed geweest. Ik ben hier geboren en wil hier oud worden. Ik ben alleen bang voor mijn zuster in Tbilisi. Want als ze er in Georgië achter komen dat ik hier ben gebleven, zullen ze zich op haar wreken.” Zijn Osseetse buurvrouw Venera komt erbij staan. Ze heeft haar duster nog aan. „We zullen elkaar altijd blijven helpen”, zegt ze geruststellend tegen Georgi.

We rijden de stad uit in westelijke richting, naar het dorp Getagoerova. Het lag aan de marsroute van de Georgische troepen, die een geblakerd spoor van verwoesting achterlieten in alle dorpen die ze op weg naar Tschinvali aandeden.

Vier vrouwen drinken koffie op krukjes aan de weg. „Er zijn hier acht doden gevallen”, zegt de brutaalste van hen, Rita Bestajeva. „Van de buurman is het hoofd weggeschoten.” Ze neemt ons mee naar de tuin van een uitgebrand huis en wijst op een bomkrater. „Daar hebben we onze 75-jarige buurvouw begraven. Haar lichaam was helemaal verbrand. En in de tuin aan de overkant ligt die brave Pjotr Mamijev. Die is door Georgische soldaten tussen zijn maïskolven begraven.”

Ook in Getagoerova woonden Georgische families. Maar van Rita en haar vriendinnen hoeven die niet meer terug te keren. „Als ze hier wilden blijven wonen, waren ze niet gevlucht”, zegt ze boos. „Waarschijnlijk zijn de Georgiërs niet slechter dan de Zuid-Osseten, maar wij willen hier een normaal leven leiden. Zonder oorlog.”

Bij het volgende dorp Moegoeti ligt opnieuw een grenspost. Tegen een muurtje hangt een groepje Russische vredessoldaten. Hun aanvoerder, majoor Oleg, trekt met zijn voet een streep in het zand. „Hier is Zuid-Ossetië en daar Georgië”, zegt hij. „En in Georgië kunnen we jullie veiligheid niet garanderen. Enkele dagen geleden is Moegoeti vanaf Georgisch grondgebied beschoten en het is daar gevaarlijk voor iedereen die er niets te zoeken heeft.”

Hij brengt ons naar een heuvel boven het dorp, waar de vredestroepen hun basis hebben. In de verte staat op een andere top een rij Russische tanks. „Vanaf dat punt en vanaf die berg aan de overkant hebben de Georgiërs drie dagen lang Zuid-Ossetische dorpen beschoten”, zegt de majoor. Hij wijst naar beneden waar de ijzeren daken van het Georgische dorp Dvani in de zon blinken. „Daar is niets kapotgeschoten”, zegt de majoor. „Hun huizen zijn ongeschonden. Begrijpen jullie nu nog niet wie de schuldigen van deze oorlog zijn?”

Er komt een Russische tank aangehobbeld, met zwarte rookpluimen uit zijn staart. Een officier klimt uit het mangat. „In Dvani zijn de winkels open”, meldt hij. „Het leven gaat er gewoon door. Niemand wil hier oorlog. Een paar maanden geleden dronken we om het kampvuur nog een glaasje met een Georgische en een Zuid-Osseetse officier en zeiden we dat ook tegen elkaar.”

In de etnisch Georgische dorpen ten noorden van Tschinvali openbaart zich een andere werkelijkheid. Hier staat geen huis meer overeind. Alles is door de Zuid-Osseetse milities platgewalst, niet met bommen en granaten, maar met bulldozers en vlammenwerpers. Om te voorkomen dat de Georgische bewoners ooit nog terugkeren.

De nieuwe bioscopen, supermarkten en sportcomplexen, die er de afgelopen jaren met geld van de Georgische regering zijn gebouwd, lijken er nog het meest van langs te hebben gekregen. Door de verwoeste ruimtes van het overdekte zwembad in het dorp Tasmarasjeni dolen twee mannen. Zuid-Osseten die komen kijken of er nog iets te halen valt. „Alles is kapot”, constateert de verlate plunderaar Gena Asolets, als hij voor de aan scherven geslagen spiegelramen staat.

Gevraagd naar het lot van de inwoners van de enclave, zegt hij: „Die waren al gevlucht voordat de milities de boel kapotsloegen en met plunderen begonnen. Terwijl we het altijd best met die Georgiërs konden vinden. Maar ik vrees dat het nu nooit meer goed komt tussen ons.”

Eerdere reportage uit Tschinvali op nrc.nl/georgie