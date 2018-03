Oranje doorstaat een heet avondje

Het stond van tevoren vast dat het een heet avondje zou worden in Skopje en dat werd het ook. Niettemin begon het Nederlands elftal gisteravond de kwalificatie voor het wereldkampioenschap voetbal in 2010 met een 2-1 zege op Macedonië. John Heitinga en Rafael van der Vaart maakten na rust voor Oranje de doelpunten.

„We komen om te winnen”, zei bondscoach Bert van Marwijk vooraf. Dat was wel nodig ook. Niet alleen om een goede slag te slaan in groep 9 van de WK-kwalificatie, waarin de concurrenten Schotland en Noorwegen zaterdag al punten verspeelden. Ook voor zijn eigen reputatie kon Van Marwijk een zege goed gebruiken.

Na het gelijkspel tegen Rusland en de nederlaag in het oefenduel met Australië had de Deventenaar namelijk de twijfelachtige eer in een rijtje te vertoeven van vijf bondscoaches met een valse start. Van Marwijk verkeerde daarbij overigens wel in het gezelschap van Guus Hiddink (1995). En verder begonnen ook Nol de Ruiter (1990) en Frantisek Fadrhonc (1970) met een gelijkspel en een nederlaag. Bill Townley (1924) leidde het illustere rijtje. De Engelsman had na drie interlands nog geen overwinning behaald.

Oranje moest tegen Macedonië aantreden in een bouwput. Het City Stadion van Skopje, dat stamt uit 1947, wordt grondig verbouwd. Tal van steigers waren zichtbaar en de lichtinstallatie stond los. Er konden slechts 12.000 toeschouwers plaatsnemen op de tribunes. Zij maakten echter kabaal voor 40.000 fans.

Bij het Nederlands elftal was ten opzichte van het oefenduel met Australië, afgelopen zaterdag, één wijziging in de opstelling. Arjen Robben, hersteld van een kuitblessure, verving op de linkerflank Ryan Babel. De aanvaller van Real Madrid was in de eerste helft een van de betere spelers aan de kant van Oranje. Een Robben in vorm heeft nog steeds een meerwaarde. Maar de dribbelaar is vaker geblesseerd dan fit. In de veertiende minuut kreeg Robben een enorme scoringskans, toen hij de diepte werd ingestuurd door Rafael van der Vaart. Hij miste van dichtbij, maar de linksbuiten was om onduidelijke redenen al eerder afgefloten. Ook Macedonië kreeg van de Poolse arbitrage een teleurstelling te verwerken. Uit een razendsnel uitgevoerde tegenaanval scoorde sterspeler Goran Pandev, maar de grensrechter vlagde terecht voor buitenspel.

De Macedoniërs bleken meesters in het versieren van vrije trappen. Toch prikte scheidsrechter Gilewski er een paar keer doorheen. Ilco Naumoski kreeg van de Pool een gele kaart wegens een schwalbe. „Laat je niet provoceren. Concentreer je op je eigen spel. Nonchalance is dodelijk”, had Van Marwijk vooraf gewaarschuwd. Oranje speelde dan ook voorzichtig met veel lange ballen van achteruit op de aanvallende middenvelders. Die passes leidden vaak tot balverlies. Vooral John Heitinga bezondigde zich hieraan. Halverwege de eerste helft moest André Ooijer naar de kant met een hamstringblessure. Hij werd vervangen door Khalid Boulahrouz.

Heitinga maakte veel van zijn zwakke spel goed door het Nederlands elftal kort na rust aan een voorsprong te helpen. Van der Vaart gaf bij een vrije trap op links de bal mee aan Robben, die zoals vaker in deze wedstrijd de achterlijn haalde en goed voorgaf. Sedloski kopte ongewild de bal door, waarna Heitinga via de grond kon inkoppen. De afgelopen weken gaf Van Marwijk verschillende keren aan dat de aanvallende middenvelders wat hem betreft volop van positie moeten wisselen. Dat deden ze gisteravond nauwelijks. Van der Vaart bleef in het centrum, Robin van Persie maakte een povere indruk op rechts en Robben bleef zoveel mogelijk aan de linkerzijlijn geplakt. Het bleek de juiste speelwijze om fatale slordigheden te voorkomen.

Oranje kwam op een 2-0 voorsprong door een aanval over de beproefde as. Mark van Bommel speelde strak en hard op Van der Vaart, die zich geen moment bedacht en de bal vanaf de rand van het strafschopgebied in het net schoot.

Daarna liet Oranje de tegenstander te veel aan de bal. De Macedoniërs bewezen met enkele technische hoogstandjes ook goed te kunnen voetballen. Pandev stond oog in oog met doelman Maarten Stekelenburg, maar de keeper van Ajax redde uitstekend. Enkele minuten later bracht de spits van Macedonië zijn ploeg toch terug in de wedstrijd. Klaas Jan Huntelaar trok bij een vrije trap in het eigen strafschopgebied Naumoski naar de grond en Pandev faalde niet van de stip: 2-1. Daarna kwam Oranje nog regelmatig met de rug tegen de muur te staan, maar de Macedoniërs kwam niet zoals vier jaar geleden op 2-2.