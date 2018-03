Oranje doet wat het moet doen in Macedonië

Het Nederlands elftal heeft gisteravond in Skopje een eerste belangrijke stap gezet op weg naar het WK van 2010 in Zuid-Afrika. In de hectische ambiance van het City Stadium in Macedonië deed de ploeg van Bert van Marwijk wat het moest doen, maar ook niet meer dan dat. Oranje behaalde een 2-1 overwinning, liet zich in het veld niet intimideren en liep weinig tot geen schade op. Dat het vertoonde spel niet van een bijster hoog niveau was, kon de spelers niet deren. „Het is nu eenmaal lastig spelen hier”, verwoordde Rafael van der Vaart na afloop de gevoelens van de spelersgroep. „Ik denk dat niet veel ploegen hier gaan winnen.”

Het Nederlands elftal had er in de aanloop naar de eerste groepswedstrijd in poule 9 rekening mee gehouden dat ‘Macedonië uit’ niet eenvoudig zou worden. En nadat de Schotten afgelopen zaterdag hun eerste wedstrijd in de hitte van Skopje met 1-0 verloren, was er van onderschatting geen sprake meer. Oranje had het geluk dat de temperatuur de voorbije dagen iets was gedaald en dat de wedstrijd in de avonduren plaats had. Wat wel restte waren de fanatieke Macedonische aanhang en een slecht veld.

Van Marwijk begon zoals verwacht met een elftal zonder verrassingen aan zijn eerste echte klus. In vergelijking met de laatste oefenwedstrijd tegen Australië had Ryan Babel plaatsgemaakt voor de weer fitte Arjen Robben. De nieuwe bondscoach borduurde voort op het raamwerk dat Marco van Basten achter had gelaten. Het zogenoemde 4-2-3-1-systeem blijft voorlopig heilig voor het Nederlands elftal.

Toch bleek het inzetten van creatieve middenvelders als Arjen Robben, Rafael van der Vaart en Robin van Persie allerminst een garantie voor attractief voetbal. Met name in de eerste helft speelde Oranje statisch en fantasieloos. De drie aanvallende middenvelders wisselden nooit van positie en in plaats van kort te combineren werd keer op keer de lange bal gezocht. Verder dan een kans voor Arjen Robben, die zichzelf na een steekpass van Van der Vaart vrijspeelde, kwam de ploeg niet.

Het fysiek sterke Macedonië kreeg steeds meer vertrouwen in een nieuwe stunt. Na 36 minuten leek de ploeg van bondscoach Srecko Katanec op een voorsprong te komen door een treffer van sterspeler Goran Pandev. Even barstte een volksfeest los op de tribunes, maar toen de Poolse scheidsrechter Grezegorz Gilewski het doelpunt afkeurde wegens buitenspel, sloeg de vreugde om in woede. Bij Nederland had de aan zijn hamstrings geblesseerde verdediger André Ooijer toen al plaatsgemaakt voor Khalid Boulahrouz.

Tijdens de pauze wees Van Marwijk zijn spelers erop dat ze vooral rustiger op zoek moesten gaan naar openingen en meer van posities moesten wisselen. De tweede helft was nog geen minuut oud of Nederland brak met een vloeiende aanval de wedstrijd open. Rafael van der Vaart stuurde Robben diep, die op zijn beurt een afgemeten voorzet gaf op de aanstormende John Heitinga. De verdediger, die afgelopen zaterdag met een foute terugspeelbal op doelman Maarten Stekelenburg uitgroeide tot de schlemiel van Oranje, was nu opeens de gevierde man. Heitinga bleef echter de nuchterheid zelve: „Die wedstrijd tegen Australië leefde niet meer bij mij. Dit was gewoon weer een nieuwe dag. Meer niet.”

Na een uur spelen, leek de klus geklaard toen Van der Vaart de bal na een pass van Mark van Bommel hoog en hard achter doelman Petar Milosevski knalde: 0-2. Maar in plaats van door te drukken, sloop er toch weer een beetje gemakzucht in de ploeg. De lepe aanvaller Pandev, die allesbehalve fit aan de wedstrijd was begonnen, legde een paar keer de zwakke punten van Oranje bloot. Joris Mathijsen werd op kinderlijke wijze uitgespeeld, maar de spits van Lazio Roma verzuimde te scoren.

Een kwartier voor tijd keerde de spanning ineens terug. Scheidsrechter Gilewski legde de bal op de stip nadat Klaas Jan Huntelaar aanvaller Ilcho Naumoski aan zijn shirt had getrokken. De spits van Ajax reageerde verbaasd op de strafschop. „Die speler van hun ging tegen mij aan hangen. De scheidsrechter vond het zelf ook niets, maar pas toen hij een seintje kreeg van zijn grensrechter floot hij. Als het op dat moment 0-0 had gestaan geeft hij hem niet. Hij wilde de mensen misschien toch nog een beetje blij maken”, stelde Huntelaar na afloop.

Pandev benutte de strafschop en gaf daarmee de aanzet voor een hectische slotfase. Macedonië was nog een paar keer dicht bij de gelijkmaker, maar het Nederlands elftal hield piepend en krakend stand. Na het laatste fluitsignaal liepen de spelers het veld af en wilden ze zonder te douchen direct uit het bouwvallige stadion vertrekken. Maar de avond die zo voorspoedig was verlopen, kreeg toch nog een hectisch slotakkoord toen bleek dat de Macedonische politie tijdens de tweede helft de spelersbus van Oranje had laten verwijderen. Teammanager Hans Jorritsma wond zich in een paar minuten dan ook meer op dan Van Marwijk tijdens de gehele wedstrijd had gedaan.