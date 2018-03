Operatie versleten knie is zinloos

Het opereren van de knie bij patiënten met alléén artrose voegt niks toe aan een behandeling met fysiotherapie en medicijnen. Dat toont een Canadese studie aan onder 86 patiënten met artrose die wel, en 86 patiënten die geen operatie hadden ondergaan. In Nederland wordt al niet meer geopereerd wanneer de artsen denken dat de pijn en stijfheid wordt veroorzaakt door alleen artrose. Het pleit lijkt nu definitief beslecht.

Artrose is slijtage van het gewichtskraakbeen. Naarmate mensen ouder worden, kunnen ze hier meer last van krijgen. Volgens de onderzoekers, die hun bevindingen publiceren in The New England Journal of Medicine, wordt in de VS nog steeds vaak geopereerd bij artrose. Bij deze operatie kijken artsen, na een paar sneetjes en het inbrengen van vloeistof, met een telescoopje in de knie. De knie kan zo ook meteen behandeld worden: ruwe oppervlaktes op het kraakbeen worden glad gemaakt, mogelijk irriterende stukjes kraakbeen verwijderd.

Van de 152 patiënten die de Canadese onderzoekers tien jaar lang hadden ondervraagd over hun klachten en levenskwaliteit, was zo goed mogelijk uitgesloten dat ze behalve artrose ook een gescheurde meniscus hadden. Bij een gescheurde meniscus is zo’n kijkoperatie – die ook in Nederland vaak wordt gedaan – namelijk wel zinvol.

In 2002 was al aangetoond dat een kijkoperatie bij patiënten met artrose niet beter werkt dan een nepoperatie, maar volgens de auteurs wilden te veel artsen daar de consequenties nog niet uit trekken.

Een commentaar in het blad wijst er wel op dat het bij oudere mensen niet altijd makkelijk is vast te stellen of de pijn is te wijten aan een beschadigde meniscus, of aan artrose. Artsen moeten dus goed naar de ziektegeschiedenis kijken, stellen de commentatoren.

Ook is het oppassen bij het interpreteren van de MRI-scan. Want uit een publicatie in ditzelfde blad blijkt dat er bij ouderen geen duidelijk verband is tussen een beschadiging aan de meniscus die op een MRI-scan is te zien, en de klachten die dit veroorzaakt.