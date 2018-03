OPEC verlaagt productie met half miljoen vaten

De Organisatie van olie-exporterende landen, de OPEC, gaat zijn olieproductie met meer dan een half miljoen vaten per dag terugschroeven. Dat hebben de twaalf leden van het kartel gisteren tijdens een vergadering in Wenen besloten.

Volgens analisten probeert de OPEC de olieprijzen, die de afgelopen twee maanden sterk zijn gedaald, te stabiliseren. De OPEC zelf zegt tot zijn besluit te zijn gekomen omdat er te veel olie op de markt is. De organisatie produceert bijna veertig procent van de mondiale olie.

De aankondiging van de OPEC komt op een moment dat de olieprijzen sterk aan het dalen zijn. Medio juni bereikten ze een tijdelijk hoogtepunt van 147 dollar per vat (een vat is 159 liter). Sindsdien zijn ze met bijna eenderde gezakt, en naderen ze de 100 dollar weer. Door de aankondiging van de OPEC zijn de prijzen weer licht gestegen. Op de termijnmarkt in Londen ging de olieprijs met een halve dollar omhoog en kwam uit op 101 dollar.

De OPEC heeft het afgelopen jaar steeds volgehouden dat de hoge olieprijzen niet het gevolg zijn van een tekort aan olie. Ze zouden eerder het gevolg zijn van speculatie en van de zwakke dollar. Investeerders hebben als gevolg daarvan hun geld uit aandelen en obligaties gehaald, en zijn dat massaal in grondstoffen, zoals olie, gaan stoppen. Nu de dollar weer aan kracht wint, gebeurt het omgekeerde.

De OPEC anticipeert met de productieverlaging ook op de inzakkende vraag naar olie, en de stijgende productie in niet-OPEC-landen zoals Brazilië. Met name in de VS daalt de vraag naar olie, doordat consumenten minder rijden, en overstappen op zuinigere auto’s. Het Internationaal Energie Agentschap in Parijs verwacht dat de vraag naar olie in 2009 circa 1 miljoen vaten hoger zal liggen dan dit jaar, en uitkomt op 87 miljoen vaten per dag.