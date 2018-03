Oom agent in Londen

De inwoners van de Londense wijk Bayswater ergeren zich het meest aan asociaal gedrag, vooral door lokale jongeren en rugzaktoeristen. Ook zeggen bewoners zich te storen aan straatprostitutie en bedelaars uit Oost-Europa. Dat weet sergeant Steve Miles omdat hij als leider van het zogeheten buurtveiligheidsteam meer informatie uit de buurt krijgt dan voorheen. „Omdat we onder meer via internet toegankelijker zijn en mensen zeker weten dat er op hun klachten wordt gereageerd”, zegt hij op het politiebureau aan Seymour Street.

Miles geeft leiding aan een van de 624 buurtveiligheidsteams die in Londen actief zijn. Zo’n team, dat bestaat uit een sergeant, twee agenten en drie buurtondersteuningsmedewerkers, opereert zoveel mogelijk vanuit de wijk, om misstanden als criminaliteit en dreigende radicalisering van moslimjongeren vroegtijdig te kunnen signaleren. De sergeant is te vergelijken met de Nederlandse buurtregisseur, een functie die de Britten kopieerden van de politie in Amsterdam. „We hebben veel ideeën opgedaan in het buitenland. Nu lopen wij voorop in buurtregie”, zegt Alfred Hitchkock in zijn kamer bij New Scotland Yard, hoofdkwartier van de Londense politie. Hitchkock geeft leiding aan alle veiligheidsteams in Londen.

Sinds het voorjaar heeft de Amsterdamse politie een pilot van vijf buurtveiligheidsteams naar Londens voorbeeld in het leven geroepen. De teams staan volgens de Britse en Amsterdamse politie voor een omslag in de benadering van criminaliteit, terreurbestrijding en overlast. Het contact met de burger staat voorop. Via een enquête wordt eerst bij wijkbewoners geïnformeerd naar de topvijf van overlast. „Vaak blijkt dan dat vuil op straat nummer één is en dat problemen met hangjongeren bijvoorbeeld pas op twee of drie staan”, zegt Rob Beekman, buurtregisseur van het buurtveiligheidsteam Borneo Eiland in Amsterdam Zeeburg. Het team pakt vervolgens eerst het afvalprobleem aan en werkt vervolgens aan de klachten die minder prioriteit hebben. Net als de collega’s in Londen, wil ook de Amsterdamse politie middels het internet de afstand tot de burger verkleinen. „Er wordt gewerkt aan een eigen website voor de buurtveiligheidsteams”, vertelt buurtregisseur Beekman op bureau Balistraat.

De politiediensten in Europa werken steeds nauwer en vaker samen. Ze kijken bij elkaar in de keuken en nemen succesvolle projecten van elkaar over. Voor Hitchkock was de periode rond het uitkomen van Fitna, de film van Geert Wilders, het bewijs dat de internationale politiesamenwerking succesvol is. De Londense politie werd door de Amsterdamse geïnformeerd over de ontwikkelingen. Een Londense agente die Nederlands spreekt, vertaalde berichten uit de Nederlandse kranten. Hitchkock: „Net als in Amsterdam gingen onze agenten in de buurtveiligheisteams de straten op om bezorgde moslims vooraf te informeren over wat er te gebeuren stond. Uiteindelijk is er niet één protest geweest. Dat toonde de volwassenheid van de relatie met Amsterdam.”

De Amsterdamse teams gaan regelmatig briefings houden in de wijk, afgekeken bij collega’s in Londen. Sergeant Miles organiseert elk week ergens in Bayswater een bijeenkomst waar burgers, winkeliers en andere belanghebbenden hun verhaal kunnen doen. Beekman toont in Amsterdam een ruimte aan de Cruqiusweg die hij van een woningbouwvereniging heeft gehuurd. „Er komt een bord met ‘buurtveiligheidsteam’ erop, zodat mensen weten dat ze ons hier kunnen vinden. Maar we trekken natuurlijk ook zelf de wijk in.”

Zoals deze ochtend, waarop hij op bezoek gaat bij de 8e Montessorischool in Zeeburg. Onderweg wijst hij naar rotzooi op straat. Beekman: „Als we ergens grofvuil zien, wordt dat meteen opgehaald. Nieuwe afspraken met de reinigingsdienst. Vroeger duurde dat soms een week.”

Op de school bespreekt hij met de directeur en een bezorgde ouder de vermeende onveiligheid van het kruispunt naast de school. Buiten zegt hij: „Lastig, want uit de statistieken van het stadsdeel blijkt dat er niet meer ongelukken gebeuren dan elders. Het is dus de vraag of er geld komt voor aanpassingen.”

Oorspronkelijk werd Borneo Eiland aangewezen voor de pilot vanwege een opkomend probleem met jongeren, vooral afkomstig uit de aangrenzende Indische Buurt. De komst van het buurtveiligheidsteam heeft er mede voor gezorgd dat de overlast is verminderd, al erkent Beekman dat het vooral verplaatsing van het probleem is. Zeker zolang er niet overal buurtveiligheidsteams actief zijn. „Jongeren vinden het niet fijn meer om in mijn buurt te zitten. Als ze straks ook in andere buurten constant worden aangesproken, hoop je dat ze zich een beetje gaan gedragen.”

Als de pilot met veiligheidsteams in Amsterdamse stadsdelen slaagt, worden straks in heel Amsterdam dergelijke teams ingezet. Bij succes zullen vermoedelijk ook andere politiekorpsen veiligheidsteams formeren.

Volgens Hitchkock van New Scotland Yard hebben de teams in de Londense wijken hun nut al bewezen. De criminaliteit is er sinds de invoering van de eerste buurtveiligheidsteams in 2004 volgens hem met maar liefst 23 procent gedaald. Maar onderzoek wijst ook uit dat de Londenaren dat niet in die mate ervaren. Het Londense politiekorps kreeg er in de afgelopen vijf jaar zo’n 5.000 extra agenten bij, veelal voor de veiligheidsteams in de wijken. Ter vergelijking: sinds de start van de pilot met de buurtveiligheidsteams in Amsterdam zijn er voorlopig vier agenten extra beschikbaar. De betrokken stadsdelen stellen gedurende de duur van het proefproject twee toezichthouders beschikbaar per team.

Ook conciërge Peter Perring op de Hallfield Infants School in het overwegend welvarende Bayswater merkt maar weinig verschil, zegt hij, terwijl hij de begroeiing rondom de school bijwerkt. Hij woont al 45 jaar in de flat naast de school. „We zien ze nauwelijks”, zegt hij over het buurtveiligheidsteam dat sinds enige jaren in zijn wijk patrouilleert.

Toevallig wordt op diezelfde dag in Noord-Londen de achttienjarige Melvin Bryan doodgestoken. Hij is dit jaar het twintigste slachtoffer van geweld onder jongeren in de Britse hoofdstad. „Die moorden vergroten het gevoel van onveiligheid in de hele stad”, zegt Hitchkock.

Bekijk site veiligheidsteams Londen via nrcnext.nl/links