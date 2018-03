Ongelooflijk waar ze vroeger mee wegkwamen

dvd

Point Blank

Regie: John Boorman€ 13,99 ****

Dit is dus waar Hollywood de mosterd haalt. Point Blank (1967) is een van die thrillers met een cultstatus die veel te weinig gezien wordt en die je ook veertig jaar na dato nog de mond doet openvallen van verbazing en bewondering: dat ze daarmee wegkwamen!

Scheve kaders, slow motion, flashbacks, nietsontziende helden, hallucinante kleuren en een partijtje existentieel nihilisme van heb ik jou daar. Een beangstigend stoïcijnse Lee Marvin speelt Walker, een misdadiger op een wraakmissie. 93 ruggen zijn ‘ze’ hem nog schuldig, een misdaadsyndicaat dat zich kafkaësk de ‘Organisation’ noemt. En hij zal ze terugkrijgen, al moeten er 93 doden voor vallen.

Grote archetypische thema’s: wraak en vergelding, schuld en boete, een en al fatalistische zwartgalligheid. Mel Gibson maakte met Payback in 1999 een slappe remake. Regisseur Steven Soderbergh deed dat anders.

Op de commentaartrack (een van de betere in z’n soort) vertelt hij aan Point Blank-regisseur John Boorman dat hij zijn eigen wraakthriller The Limey (ook 1999) zo goed als van Point Blank gejat heeft. Hij had nog even overwogen om royalties af te dragen.

Deels opgenomen in de toen net gesloten Alcatraz-gevangenis bij San Francisco.