Olieprijs stabiliseert op 100 dollar

Als de olieprijs louter zou worden bepaald door de productiekosten, zou ruwe olie worden verkocht voor 50 à 60 dollar per vat. De organisatie van olieproducerende landen Opec heeft echter een andere prijs op het oog – 100 dollar. Het kartel is een kleine productieverlaging overeengekomen om te laten zien dat het ernst is als het gaat om het in de driedubbele cijfers houden van de olieprijs.

De aangekondigde productieverlaging van 520.000 vaten per dag moet het aanbod gelijke tred laten houden met de vraag. De Opec wil dat de dagelijkse olieproductie in de wereld met 0,6 procent krimpt. Dat komt ruwweg overeen met de recente daling van de vraag. Het Internationale Energie Agentschap heeft zijn voorspelling voor 2008 sinds januari met 1 procent omlaag gebracht.

De schommelingen van de olieprijs zijn veel heviger geweest dan de verschuivingen in de productie of consumptie. Een vat Amerikaanse ruwe olie kostte aan het begin van dit jaar 99 dollar, waarna de prijs met 50 procent steeg naar 147 dollar in juli, om daarna weer te dalen naar 103 dollar.

Saoedi-Arabië, de geestelijk leider van het oliekartel en de producent die het aanbod kan reguleren, heeft bijgedragen aan deze scherpe prijsdaling door onverwachts de productie te verhogen. Het lijkt erop dat het vooruitzicht van een prijs tussen de 150 en 200 dollar iets te veel van het goede was. De Saoedische leiders willen hun Amerikaanse bondgenoten niet voor het hoofd stoten of olieconsumenten te veel redenen geven hun consumptie te beperken.

Maar de Saoedi’s willen ook niet dat de olie te goedkoop wordt. Hun nieuwe richtprijs ligt vermoedelijk rond de 100 dollar per vat. Een jaar geleden, toen de olieprijs op de toenmalige recordhoogte van 78 dollar was aangeland, werd de mogelijkheid van een prijs van 100 dollar per vat algemeen gezien als een teken dat het energie-Armageddon voor de deur stond. Het idee dat het een goed evenwichtspunt zou kunnen zijn, werd toen nog als krankzinnig van de hand gewezen.

Maar ideeën van mensen over matiging kunnen veranderen onder invloed van hun ervaringen. Na een paar maanden van schijnbaar ongelimiteerde prijsverhogingen lijkt stabiliteit een belangrijk winstpunt – tegen vrijwel elke prijs. Consumenten hebben zich ook veel meer neergelegd bij de onvermijdelijkheid van de inflatie als een droevig levensfeit. Als de olieprijs stabiliseert op een peil dat 30 procent hoger ligt dan een jaar geleden, dan moet dat maar.

Het is uiteraard niet makkelijk om de prijs zo ver boven de daadwerkelijke productiekosten te houden. Uiteindelijk kan een (te) hoge prijs tot te veel productie leiden, of kan het krappere geldbeleid het bedrag dat consumenten bereid zijn te betalen lager doen uitvallen. Maar dat is nu nog niet aan de orde, dus het peil van 100 dollar per vat zal nog wel even gehandhaafd blijven.

