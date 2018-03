`Obama als president van VS is beter voor relatie met Europa`

Rotterdam. Bijna de helft van de Europeanen verwacht dat de betrekkingen met de Verenigde Staten zullen verbeteren als Barack Obama in november tot president wordt gekozen. Bijna een derde denkt dat de relaties met Amerika dan zullen blijven zoals ze zijn. Dat blijkt uit een opinieonderzoek dat jaarlijks aan beide zijden van de Atlantische Oceaan wordt uitgevoerd door het German Marshall Fund of the United States. Slechts 10 procent van de Europeanen verwacht dat de transatlantische betrekkingen beter zullen worden als John McCain wordt gekozen. Bijna de helft verwacht dat de relaties dan hetzelfde zullen blijven. In de VS denkt 40 procent dat de betrekkingen met Europa beter worden onder Obama, en 21 procent dat ze verbeteren onder McCain. Van de twaalf Europese landen waar mensen zijn ondervraagd, is Obama het populairst in Nederland.