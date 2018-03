Eric Corton bespreekt deze week in nrc rocks de band Fleet Foxes uit Seattle. „Het is mooie sprookjesachtige samenzang. De heldere liedjes trekken je bij je nekvel de wereld in van Fleet Foxes. Ik wil heel graag dat je dat leert kennen”, zegt Corton.

