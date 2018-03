Noord-Korea ontkent dat leider Kim Jong-il beroerte heeft gehad

Seoul. Noord-Korea heeft gisteren ontkend dat de leider van het land, Kim Jong-il, ernstig ziek is. De geruchten over zijn gezondheid wakkerden dinsdag aan omdat hij de militaire parade niet bijwoonde die voor het zestigjarig jubileum van het land werd gehouden. De Noord-Koreaanse autoriteiten deden de berichten af als een ”samenzwering” en ”waardeloos”. Maar volgens Amerikaanse inlichtingenmensen heeft Kim een beroerte gehad. Er circuleren al enkele weken berichten over de slechte gezondheid van de Noord-Koreaanse leider. Toch hebben de VS volgens een Amerikaanse ambtenaar nog geen onafhankelijke bevestiging gekregen. Kim leidt al geruime tijd aan een hartkwaal en suikerziekte, zo liet de Zuid-Koreaanse inlichtingendienst weten. Maar de ziektes zouden niet zo ernstig zijn dat een publiek optreden van de leider niet mogelijk is. Kim is de laatste drie weken niet in het openbaar gezien.