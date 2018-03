Nominaties prijzen `graafjournalistiek`

Rotterdam, 11 sept. De Vereniging voor Onderzoeksjournalistiek (VVOJ) heeft de nominaties voor de jaarlijkse prijzen bekendgemaakt. In de categorie `tekstueel` werden twee producties van NRC Handelsblad genomineerd, de artikelenreeks `Chaos bij de belastingdienst` van Joep Dohmen en publicaties van Jan Meeus en Herman Staal over Prorail en aanverwante organisaties. Ook Vasco van der Boon en Gerben van der Marel (Financieel Dagblad) werden genomineerd met hun artikelenreeks over vastgoedfraude. De prijzen worden op 21 november uitgereikt.