Nog meer seks, maar nu ook spiritueel

Alweer een aflevering van deze rubriek over seks! In de schappen valt er nauwelijks aan te ontkomen. Zelfs Linda de Mol kijkt ons half naakt vanaf de cover van Linda aan, gedrapeerd tussen de beddenlakens. En ze heeft er deze week twee collega’s bij gekregen: Maria (2,95 euro) en Goedele (4,50 euro). Beiden zijn personalitymagazines, zij het dat de één de naam ontleent aan Vlaamse seksgoeroe Goedele Liekens, en de ander aan de heilige maagd – Maria is een nieuw tijdschrift van de katholieke omroep KRO.

De omroep kondigt de glossy al een paar weken met veel mysterie en geheimzinnigheid aan, en belooft onder meer ‘spirituele seks’. Overdreven erotisch blijkt het allemaal niet. In het haast academische stuk ‘De spirituele kracht van seks’ wordt een historisch overzicht gegeven van seks, zoals die beleefd wordt door diverse religies. In de laatste alinea’s haalt de auteur de zegeningen van tantrische seks aan – een ‘goddelijke manier’ om de liefde te bedrijven die ‘goed voor je’ is. Verder valt weinig pikants te ontdekken, afgezien van een ‘sensuele kop en schotel’ op de pagina ‘shopping’.

Wel biedt het blad verhalen die het gezicht van de KRO tonen: een artikel over jonge verplegers in de thuiszorg („er is meer dan alleen geld verdienen”), een fotosessie met Anita Witzier en een column van Yvon Jaspers.

Gauw grijpen we Goedele. Die stelt niet teleur: een paginalang interview met een plastisch chirurg is geïllustreerd met tien haast levensgrote vagina’s ‘voor en na’ de operatie. Dokter Vagina Erik Scholten wordt het vuur aan de schenen gelegd over het corrigeren van rosbiefbollen, vleesgordijnen en lippentrompetten. „Het enige wat ik doe is een vrouw een beetje opleuken, zodat ze zich beter voelt”, verdedigt Scholten zich in het interview. Hij zegt dat nastreven van het schoonheidsideaal van alle tijden en culturen is. „En dat ideaal is bij ons nu eenmaal een geschoren, zacht en fris kutje dat eruitziet als het omgekeerde McDonalds-teken”. Abject, natuurlijk, vinden we allemaal sinds de documentaire Beperkt Houdbaar van Sunny Bergman. Maar de vleesbomen tussen de benen op de vaginafoto’s uit Costers praktijk zijn óók behoorlijk schokkend.

Nog heel even over seks in het blad dan. Er is ruimte ingericht voor rubrieken als ‘seksles’ („Gun hem de Grote Olympische Penisspelen”), ‘seksboetiek’ (met een ‘piemelwarmer’ en weetjes over sperma: „heel geschikt als gezichtscrème”) en als toetje een erotisch verhaal van schrijfster Saskia De Coster.

Toch is Goedele zeker geen ‘kutblad’, zoals koket wordt geopperd op de cover. Het blad portretteerde drie kinderen van bekende Vlaamse activistische ouders – het kroost van Duyvendak, zeg maar. Ook indrukwekkend zijn de fluorescerende foto’s van Chris de Bode bij een reportage uit Cambodja, geschreven door Liekens zelf. Het verhaal over boerenmeisjes die zich in bars verhuren om geld te verdienen voor een betere toekomst krijgt liefst veertien pagina’s toebedeeld.

Fijn dat seks altijd goed verkoopt: wie weet wordt Goedele dankzij de seksrubrieken het blad dat de journalistiek gaat redden, een blad dat je werkelijk koopt ‘voor de interviews’.

Olga van Ditzhuijzen