Nog geen akkoord over afdracht JSF

Het ministerie van Economische Zaken en het bedrijfsleven hebben de onderhandelingen over de terugbetalingsregeling voor de Joint Strike Fighter (JSF) opnieuw verlengd. Dat heeft een woordvoerder van het ministerie bevestigd.

EZ en de industrie ruziën over het percentage dat bedrijven moeten afdragen over omzet uit JSF-werk. Volgens EZ moet dat 10,3 procent zijn. De bedrijven gaan uit van nul procent. De luchtvaartbedrijven, verenigd in het NIFARP, sloten in 2002 een ‘medefinancieringsovereenkomst’ met de overheid. Daarin staat dat beide partijen voor 1 september een regeling hadden moeten treffen, anders zou er arbitrage volgen. Vorige maand stemde EZ in met een verzoek om uitstel tot 15 september. Nu is „in onderling overleg” afgesproken nog een maand extra de tijd te nemen, aldus EZ.

Nederland besloot in 2002 om 800 miljoen dollar te steken in de ontwikkeling van de Joint Strike Fighter, zodat Nederlandse bedrijven miljardenorders zouden kunnen binnenhalen. De overheidsinvestering van 800 miljoen zou in in zijn geheel worden terugverdiend, aldus het kabinet. Een eventueel tekort zou door de industrie worden gedekt. In 2002 werd afgesproken dat bedrijven voorlopig 3,5 procent over hun omzet zouden afdragen aan de staat. Het definitieve afdrachtspercentage zou worden vastgesteld op 1 juli 2008.

Afgelopen juli maakte EZ bekend dat het tekort in de zogeheten business case van de JSF is opgelopen. Bedrijven zouden daarom 10,3 procent moeten afdragen. De bedrijven verzetten zich hiertegen. Volgens het NIFARP zijn de berekeningen van EZ achterhaald en zijn de inkomsten voor de staat veel hoger dan geraamd.