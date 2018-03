Zo ergens begin september, nu dus, als het gevoel opdoemt dat je misschien niet als projectmanager op een kantoor in Hoofddorp zou moeten werken, maar dat het je roeping is om de immer op blote voeten lopende eigenaar te zijn van een ecologische stiltecamping in een mediterraan oord, dan moet je vanavond naar Ik vertrek kijken.

Ik vertrek verloopt meestal zo: een Nederlands echtpaar is het kikkerlandje zat en koopt een camping in Frankrijk. Na de aankoop blijkt de camping op moerasgrond gebouwd en overspoeld door kakkerlakken/Duitse motorrijders. Ook is de verkopende partij een gemene man die al jaren de wc’s niet heeft schoongemaakt en heeft verzwegen dat er agressieve wilde zwijnen op het campingterrein wonen. Vervolgens komen er geen gasten, gaat het echtpaar elkaar haten, en belt de bank om de drie minuten om de gigantische schuld, die gemaakt is voor deze onderneming, te innen. Niet de Italiaanse Droom, maar de Franse Nachtmerrie.

Vorige week raakte ik in de ban van de saga rond Julius, ex-rijleraar, en zijn vrouw, twee zoontjes en hond Mirka, die naar een badplaats in Spanje emigreerden om daar hun droom te leven: het bestieren van een taberna ‘met kleine lunchkaart’. Dat ‘met kleine lunchkaart’ zei Julius er steeds professioneel bij, maar toen had hij al toegegeven dat hij nul horeca-ervaring had en dat zijn vrouw nul Spaans sprak. Typisch de wankele basis waarmee Ik vertrek-mensen aan hun buitenlandse avontuur beginnen.

En natuurlijk, één dag voor de emigratie trok de verkoper van de taberna zich ineens terug, maar toen waren de verhuisdozen al onderweg naar Spanje. Julius en co lieten zich niet tegenhouden (Julius: ‘Focking onbieliefebol. Ja, sorry hoor. Maar dit is fóck-ing onbieliefebol’) en reisden toch af naar Spanje, vastbesloten om hun droomtaberna alsnog te kopen.

Daar, op hun tijdelijke verblijfplaats op een snelwegcamping, wachtend op een telefoontje van de onbetrouwbare taberna-eigenaar, met tussenshots van de kinderen op een te kleine Spaanse wipkip, zagen we wat elke aflevering van Ik vertrek eigenlijk wil zeggen: dat je altijd beter thuis kunt blijven.

Vanavond komt het vervolg, waarin, hoop ik, weer vaak de term ‘kleine lunchkaart’ gaat vallen. Want dat is het vreemde aan de emigreerders uit Ik vertrek; ze keren nooit gewoon terug naar Nederland als alles misloopt. Of, in de woorden van Julius: ‘Er is geen weg terug’ en: ‘Ik heb toch nog een stuk hoop.’ Beide denkfouten leveren fantastische tv op.