?Net als Coetzee wil ik de werkelijkheid vangen in fictie?

„Ik kan nu al niet meer naar die foto’s kijken!” Pieter Hugo (1976, Johannesburg) zit, de benen lang uitgestrekt, geleund tegen de muur van de expositiezaal in het Foam Fotografiemuseum in Amsterdam. De Zuid-Afrikaanse fotograaf is onrustig, hij heeft zin om op pad te gaan, bezig te zijn met nieuwe projecten. „Ik ben nu bezig met een serie over Nollywood, de Nigeriaanse filmindustrie, de Afrikaanse obsessie met film is echt totaal bizar.”

Om hem heen hangen foto’s uit The Hyena & Other Men, een serie die hij maakte hij in Nigeria tussen 2005 en 2007. Het zijn ruige, surrealistische beelden van zwarte mannen die poseren met hyena’s, pythons en bavianen. Hugo raakte geïnteresseerd in het onderwerp nadat een vriend hem een foto toonde van een groep zwervers die in de straten van Lagos, Nigeria, met een hyena rondliepen. Hugo wist de Gadawan Kura (vrij vertaald: hyena-mannen) in Benin City op te sporen. De mannen, vergezeld door een klein meisje en een aantal wilde dieren bleken rondtrekkende straatartiesten.

Hugo had instant succes met de foto’s. Hij exposeerde de serie op verschillende plekken en won met dit werk een aantal prijzen (zie kader). „Deze foto’s hebben een zenuw geraakt”, zegt Hugo. „Veel mensen zijn geïntrigeerd door outcasts, door figuren die zich aan de rand van de samenleving bevinden. Omdat veel mensen niet zo’n losgeslagen bestaan leiden, kijken ze graag naar anderen die daar wel voor hebben gekozen of niet anders kunnen.”

Toen Hugo de groep volgde, wist hij eerst niet goed hoe hij ze moest fotograferen. „Ik wilde ze niet vastleggen tijdens hun optredens, met al het publiek eromheen, dat leek me niet krachtig genoeg.” Hij kwam op het idee om de mannen, ieder apart met hun dier, te portretteren. „Eerst dacht ik: dit wordt niets. Maar toen mijn vriendin later de afdrukken bekeek, zei ze: dit is geweldig!”

De kracht van de foto’s schuilt in het isolement. De onduidelijke context van de omgeving verhoogt het mysterie. De beelden staan bol van de spanning: de primitieve verhouding tussen mens en dier is zichtbaar. Wie zijn deze mensen? In welk tijdperk speelt zich dit af? Zijn deze beelden wel echt? „Het enige wat misschien te concluderen valt, is dat dit ergens in Afrika moet zijn. Verder weet je niets, dat vind ik juist goed.”

The Hyena & Other Men is een van de vele series die Hugo in de afgelopen jaren heeft gemaakt. Hij fotografeerde in 2004 de massagraven in Rwanda en maakte in 2003 en 2005 Looking Aside, een serie indringende studioportretten van Zuid-Afrikaanse albinokinderen. Een confronterend onderwerp in een land waar huidskleur lange tijd een bepalende factor was voor iemands maatschappelijke positie. Zelf heeft Hugo er een hekel aan om zijn onderwerpen te reduceren tot een politieke kwestie. In zijn beelden speelt hij met de symbolen en mythes die zijn verankerd in het westerse beeld van Afrika: een continent dat wordt beheerst door irrationaliteit en ellende. Hierdoor heeft zijn werk de afgelopen jaren soms zwaar onder vuur gelegen. Met zijn portretten zou hij, als blanke fotograaf, de cliché’s van een ‘primitief’ en ‘gewelddadig’ Afrika benadrukken. „Nee, daar ben ik niet naar op zoek. Ik ben gewoon geobsedeerd door ontheemding, door mensen die leven aan de rand van de samenleving. Ik heb een hekel aan dat politiek correcte gedoe. Opvallend is dat die kritiek altijd afkomstig is van blanke curatoren in Zuid-Afrika. Zij menen dat het publiek de juiste betekenis van mijn werk niet zou vatten. Dat vind ik een enorm denigrerende houding.”

Hugo is de laatste tijd steeds vaker bezig de werkelijkheid om zich heen te kneden en te manipuleren. Voor zijn serie Nollywood laat hij acteurs poseren met allerlei attributen. Gabazzini Zuo, een bekende Nigeriaanse ster, vroeg hij om in pak te poseren bij een dode stier en zijn hart vast te houden. „Je hoeft als fotograaf niet alleen de wereld te documenteren. Je kan ook een dialoog aangaan met fictie in plaats van met de feiten.” Hij heeft een hekel aan fotojournalisten die beweren dat ze uit idealisme hun vak beoefenen. „Je hebt van die fotografen die zeggen: ik moet naar Rwanda om het onrecht vast te leggen. Wat een onzin. Wees eerlijk en geef toe dat je een voyeur bent.”

Zijn inspiratie haalt Hugo dan ook niet zozeer uit het werk van andere collega’s maar eerder uit de literatuur. „Ik hou van de boeken van John Coetzee en V.S. Naipaul. Een schrijver speelt uiteindelijk ook een spel met de realiteit: hij gebruikt zijn eigen verleden en levenservaring en giet dat om in fictie. Dat kun je met fotografie ook doen.”

Met zijn directe stijl wil Hugo de toeschouwer confronteren. Uiteindelijk is dat volgens hem ook de rol van de fotografie. „Ik wil graag vooroordelen aankaarten. Ik vind het verfrissend om nieuwe dingen te doen, te kijken en te leren, ik heb een afschuw van mensen die dat niet doen. Het ware conservatisme schuilt in mensen die zichzelf weigeren uit te dagen. Je moet blijven nadenken, een samenleving waarin dat niet gebeurt, wordt decadent.”