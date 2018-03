Nescio (1)

Je zou niet vermoeden dat even over het IJ, in Amsterdam-Noord, een van de schitterendste oeuvres uit de wereldliteratuur tot stand is gekomen. Als je met het veer achter het Centraal Station het IJ bent overgestoken, is het nog maar vijf minuten lopen in dit onbestemde gebied. Eerst langs restaurant Het Tolhuis, een stukje Buiksloterweg en dan de Ranonkelkade, waarachter de Laanweg loopt.

Daar, op de nummers 61 en later 53 van de Laanweg, schreef Nescio (J.H.F. Grönloh, 1882 - 1961) zijn De uitvreter, Titaanjes, Dichtertje en andere verhalen – kortom, de hoofdmoot van dit kleine oeuvre. Nescio woonde er met zijn vrouw Aagje Tiket en vier dochters vanaf 1907 tot 1926, de periode waarin hij als schrijver debuteerde. Ik ontleen deze gegevens aan het voorbeeldige boekje Is u Amsterdammer? Ja, Goddank, dat Maurits Verhoeff in 1997 voor uitgeverij Bas Lubberhuizen over het Amsterdam van Nescio schreef.

De Laanweg is er nog steeds, maar de sierlijke, hoge rijtjeshuizen waarin Nescio woonde, bestaan alleen nog op oude foto’s en tekeningen voort. Straat en omgeving moeten ingrijpend van karakter veranderd zijn. Er staan nu keurige, maar saaie nieuwbouwflats.

En de natuur waaraan hij zo gehecht was? Die vond Nescio als hij naar het IJ liep. „Mijn moeder”, schreef een zekere meneer Rotgans, wiens ouders vrienden en bijna buren van Nescio waren, „was nuchter en zij vond het nogal overdreven dat Oom Frits op stille zomeravonden wel eens naar de steiger van de Tolhuispoort wandelde en daar stil voor zich uit ging zitten staren of, in het donker, naar de sterren keek.”

Tegenwoordig zou het Nescio moeilijk vallen op die plek het IJ nog te bereiken. Een Shell-vestiging en andere obstakels zouden zijn plezier snel bederven.

Elke morgen stak Nescio vanaf hier met de pont het IJ over om naar zijn werkplek te gaan, het kantoor van de Holland-Bombay Trading Company, die textielhandel met India dreef. Daarvoor moest hij tamelijk diep de stad in: eerst de Nicolaas Witsenstraat 12, later de Keizersgracht 517. Hij hield niet bovenmatig van zijn kantoorwerk, al bracht hij het wel tot directeur, maar een mens moest leven – schrijven om den brode vond hij maar niks.

Nescio kon bedroefd worden van de vele stadsvernieuwingen, en daarom is het maar goed dat hij nooit meer door de buurt van zijn jeugd hoeft te lopen. Hij groeide op in Oost, nabij het Oosterpark. Zijn geboortehuis staat er allang niet meer. Het moet op de hoek van de Mauritskade en de Pontanusstraat, nu tussen de nummers 109 en 114, gestaan hebben. Om de hoek is de Dapperstraat met zijn markt, waar ik bij een kraampje een rieten hoed koop, die me van een oude marktkoopvrouw het compliment „U hoedt goed” oplevert – een taalvondst die Nescio misschien wel had kunnen waarderen.

Toch loop ik enigszins somber door. Is er dan niets meer uit Nescio’s leven dat onaangetast is gebleven? Ik bereik even verderop de Linnaeushof, waar hij vanaf 1940 tot zijn dood heeft gewoond. Gelukkig, daar staan ze nog: het rijtjeshuis waar hij het langst woonde (nummer 11, het bovenhuis pal tegenover de kerk ) en het benedenhuis op nummer 57, waar hij na een beroerte naartoe moest. Tot zijn leedwezen. Want hij kon er nooit meer ‘in de lucht’ kijken.

Nu werd het tijd om naar zijn graf te gaan.