Het Nederlands elftal heeft met 2-1 gewonnen van Macedonië. Het was de eerste kwalificatiewedstrijd voor het WK voetbal in 2010 in Zuid-Afrika. John Heitinga en Rafael van der Vaart scoorden. Het volgende WK-kwalificatieduel van Oranje is op 11 oktober tegen IJsland.

