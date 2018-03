Natte vrijdag

Met een oostenwind wordt dit weekeinde aanmerkelijk koelere lucht aangevoerd, nadat het vandaag, wellicht voor het laatst dit jaar, zomers warm is geweest met (tenminste) 25 graden. De overgang naar minder warm weer wordt ingeluid door een forse hoeveelheid regen. Vanavond kan er in Zeeland al een bui vallen. Later vannacht breiden de buien zich heel langzaam wat verder uit over Zuid-Holland en Brabant. Plaatselijk komt het tot onweer. Morgenochtend trekt de zone met regen en lokaal ook onweer heel traag verder noordwaarts, om in de middag dwars over het land tot stilstand te komen. Dat impliceert dat Groningen, Drenthe en Friesland waarschijnlijk ook ’s middags droog blijven, en dat het misschien in Zeeland ook droog wordt. Elders kan veel regen vallen In de regen is het koel met temperaturen van 15 tot 18 graden. Vóór de regen wordt het in Midden-Nederland nog 20 graden, en in de noordoostelijke provincies een graad of 22. Ook de verschillen in wind zijn groot. In het noorden steekt een matige tot vrij krachtige oostenwind op, terwijl er langs de Zeeuwse kust een vrij krachtige westenwind komt te staan. Zaterdagmorgen trekt de regen langzaam zuidwaarts het land uit en vanuit het noordoosten klaart het op. Bij een matige wind uit oost tot noordoost wordt het slechts 15 tot 18 graden. Zondag is het droog met geregeld zon, maar ook dan vrij lage temperaturen.