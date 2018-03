Modern jaren-'50-griezelen

dvd

The Mist

Regie: Frank Darabont.€ 19,99 ***

Op de dubbel-dvd van The Mist staat de hele film twee keer: in zwart-wit, zoals regisseur Frank Darabont het eigenlijk wilde, en in kleur, de versie die in de bioscoop te zien was. Het is opvallend hoeveel de film, over een stadje dat door een mist vol monsters wordt omsingeld, verandert door dat verschil. In kleur lijkt de horrorproductie (naar Stephen King) de crisis van het hedendaagse Amerika te laten zien. In zwart-wit hoort het opeens thuis in de griezeltraditie van de jaren 50. Het ontbreken van kleur helpt ook de niet altijd overtuigende special effects, te verdoezelen.

Maar het sterkste moment van The Mist, het zwartgallige slot dat tegen de genreconventies in gaat – dat was in de jaren 50 onmogelijk geweest en maakt er toch weer een moderne film van.