Misvattingen over hypotheekproblemen

De komende jaren komen circa 65 duizend huishoudens in grote financiële problemen als gevolg van rentestijging en het onverantwoord ruime hypotheekverstrekkingbeleid van banken in de periode 2003-2005. Hierover zijn Kamervragen gesteld en is aan banken om openheid gevraagd over de relevante hypotheekportefeuilles. De misvatting heerst nu echter dat deze ontwikkeling alleen over kortlopende rente gaat, terwijl de meeste risicohypotheken zijn verschaft met renteperiodes van 6 jaar. Dan komt de renteklap vaak onverwacht en ineens.