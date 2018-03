Misbruik macht bij arrestatie Schiphol

Minister Middelkoop (Defensie, ChristenUnie) moet zich bij een Nederlandse man van Afrikaanse afkomst persoonlijk verontschuldigen voor het discriminerende en intimiderende gedrag van vier functionarissen van de Koninklijke Marechaussee. De vier zouden de man op Schiphol ten onrechte hebben aangehouden en herhaaldelijk misbruik van hun bevoegdheden hebben gemaakt.

De Ombudsman vindt het optreden van de vier zo stuitend dat Middelkoop van hem moet nagaan of de Marechaussee-opleiding voldoende aandacht besteedt aan discriminatie en professioneel gedrag tijdens aanhoudingen.

De Ombudsman komt tot zijn aanbevelingen naar aanleiding van een klacht van de Afrikaanse Nederlander. Toen die in april 2005 ’s nachts een vriend op Schiphol kwam ophalen, kreeg hij ruzie met een andere man. De Marechaussee greep in door hem zijn identiteitspapieren te ontnemen en hem de toegang tot de luchthaven te ontzeggen. Toen hij later, buiten de luchthaven, zijn identiteitsbewijs terug vroeg, werd hij door iemand van de Marechaussee – uitgerust met een geweer – tegen de grond gewerkt en aangehouden. Hij kreeg niet de mogelijkheid zijn inmiddels gearriveerde vriend erbij te halen of de hotel-reservering die hij voor hem gemaakt had, te overhandigen.

In plaats daarvan werd hij geboeid overgebracht naar het detentiecentrum op Schiphol-Oost, waarbij hem werd voorgespiegeld dat hij naar het uitzetcentrum zou worden gebracht. Hij werd tot het einde van de volgende dag vastgehouden en kreeg hij geen eten of drinken. Ook mocht hij zijn werkgever niet bellen.

In het detentiecentrum werd hem pas 14 uur na zijn aanhouding verteld dat hij verdacht werd van openbare dronkenschap. Daar werd ook een bekeuring voor uitgereikt. Bloed- of blaastest werden niet afgenomen, de rechtbank sprak hem een jaar later van die verdenking vrij.

Volgens de Ombudsman getuigt de affaire van onprofessioneel optreden. Het gedrag van de functionarissen van de Koninklijke Marechaussee was niet alleen discriminerend, maar ook de oorzaak van de daarop volgende escalatie. Door zonder geldige reden de identiteitspapieren in te nemen, was er ook nog sprake van machtsmisbruik, aldus de Ombudsman. Hij wil daarover zo snel mogelijk een gesprek met de commandant van de Marechaussee.