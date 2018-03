Miljardenverlies voor Amerikaanse zakenbank Lehman

NEW YORK. De Amerikaanse zakenbank Lehman Brothers heeft in het derde kwartaal een verlies geleden van 3,9 miljard dollar. De geplaagde bank maakte de cijfers over het in juli afgesloten derde kwartaal gisteren bekend, nadat het aandeel Lehman dinsdag op de beurs in New York 46 procent was gekelderd. Het verlies komt vooral door afschrijvingen op hypotheek- en vastgoedbeleggingen ter waarde van 5,6 miljard dollar. In het tweede kwartaal leed Lehman door hoge afschrijvingen al een verlies van 2,8 miljard dollar. De op drie na grootste zakenbank van de Verenigde Staten is hard geraakt door de kredietcrisis, waardoor het tot en met het tweede kwartaal al ruim 7 miljard dollar moest afschrijven op aan de Amerikaanse huizenmarkt gerelateerde beleggingen. Lehman wil een meerderheidsbelang in zijn vermogensbeheertak verkopen. Daarnaast gaat het een groot deel van zijn vastgoedportefeuille als apart bedrijf naar de beurs brengen. Door alle problemen daalde de marktwaarde van het 158 jaar oude Lehman Brothers dinsdag tot minder 6 miljard dollar. Een jaar geleden was de zakenbank nog 36 miljard dollar waard.