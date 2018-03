Miljardair neemt belang in NY Times

New York, 11 sept. De Mexicaanse multimiljardair Carlos Slim heeft een belang genomen van 6,4 procent in de Amerikaanse krantenuitgever The New York Times Company. Slim is daarmee de op twee na grootste aandeelhouder van de uitgever van The New York Times, The International Herald Tribune, The Boston Globe en zestien regionale dagbladen in de Verenigde Staten. Niet bekendgemaakt is hoeveel Slim betaalde, maar op basis van de koers van het aandeel zou het gaan om ruim 121 miljoen dollar.