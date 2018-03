Met lampje en Mozart-deuntje Shiraz. Fotograaf David Galjaard kwam deze aansteker tegen in een zaakje met tweedehands spullen in Iran. In tegenstelling tot Galjaard was de verkoper niet zo onder de indruk van het 9/11-gadget. „Ik kocht de aansteker voor een paar euro en liet hem andere Iraniërs zien”, aldus de fotograaf. „Gelukkig reageerden zij wel geschokt.” Wanneer je de aansteker openklikt, gaat het lampje in een van de torens branden en klinkt een computerdeuntje van Mozart. In de uitsparing rechtsonder zie je lijmresten, waar ooit het portret van Osama bin Laden te zien was. „Absurd”, vindt Galjaard. „Het is net als die tsunami-dvd’s die vlak na de tsunami verschenen en een compilatie bevatten van al het archiefmateriaal. Zodat je zoveel mogelijk mensen weg ziet spoelen.” Volgens internetberichten is een dergelijke aansteker, met portret, op eBay verkocht voor 797 Amerikaanse dollar, ongeveer 566 euro. Foto David Galjaard

