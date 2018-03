Mees wil iedereen verslaafd aan werk maken

Door Heleen Mees worden wij, Dick Pels en Alfred Kleinknecht, uitgemaakt voor ‘luie mannen’ wegens onze kritiek op de mantra ‘werk, werk, werk’ van de commissie-Bakker (Opiniepagina, 5 september). Mees gaat voorbij aan de kern van onze artikelen: laat mensen zelf kiezen hoe ze gelukkig willen worden, met meer geld of met meer vrije tijd. In plaats daarvan berijdt ze haar stokpaardje: de zegeningen van het vlijtige leger van werkende armen in de VS. In de VS bestaat een grote groep werkende armen, vooral kleurlingen, die voor een habbekrats allerlei klussen willen klaren. Goedkope nanny’s, tuinmannen, schoonmakers en noem maar op. Ze zijn een zegen voor de hardwerkende (vooral) blanke middenklasse. Er is in de VS een ruim aanbod van veelal rechteloze, laagopgeleide immigranten die ternauwernood de taal beheersen en geen claim op de sociale zekerheid kunnen doen; een beetje handige vraagster weet daar haar slag wel te slaan. De werkende armen bieden zich uiteraard ‘vrijwillig’ aan op een ‘vrije’ markt. Maar tegen de achtergrond van de reële machtsverhoudingen op deze markt ligt het meer voor de hand om te spreken over moderne vormen van slavernij.

Mees wil deze Amerikaanse toestanden blijkbaar ook in Nederland. Dat kan met enkele eenvoudige ingrepen: (1) Maak de vakbonden een kopje kleiner. Ze mogen geen voet aan de grond krijgen bij de laagbetaalden. (2) Laat royaal migranten toe. (3) Schaf de bijstand voor ze af. (4) Sluit ze liefst ook nog uit van de gezondheidszorg. 5) Zorg dat ze zo lang mogelijk in onzekerheid leven over hun verblijf- of gedoogstatus.

Zo hebben migranten voldoende prikkels om hard te werken. Ze nemen iedere rotklus aan om zich uit de ellende omhoog te werken. En zo worden laagopgeleide mensen uit exotische landen de edele wilden waar de middenklasse echt iets aan heeft. Heleen Mees is er in haar columns lyrisch over. Ze bejubelt het snelle leven in New York: een echte ‘kansenmaatschappij’. Maar de sociale ongelijkheid en de segregatie zijn in de VS groter en de gemiddelde stijgingskansen geringer.

Heleen Mees wil niet nadenken over een afruil tussen werk (of geld) en vrije tijd, omdat hard werken voor haar de absolute norm is. Het is voor haar de enige manier voor vrouwen om door het glazen plafond te breken, de enige manier om de concurrentieslag op wereldschaal te winnen, en blijkbaar ook de enige manier om de onderklasse te emanciperen.

Vroeger bestond de heersende klasse uit luie aristocraten. Tegenwoordig worden we geregeerd door workaholics die afkomstig zijn uit alle klassen. Dat Heleen Mees graag bij die werkverslaafde machtselite wil horen, moet zij weten. Wij komen op voor een ontspannen arbeidsbestel dat het mogelijk maakt om werk, zorg, scholing en vrije tijd voor iedereen beter te verdelen.

Dick Pels is socioloog en voorzitter van de links-liberale denktank Waterland. Alfred Kleinknecht is hoogleraar economie in Delft en gasthoogleraar aan de Sorbonne in Parijs.