Meer zaken door crisis

Het aantal rechtzaken in de Verenigde Staten dat verband houdt met de kredietcrisis is de afgelopen achttien maanden explosief gestegen en overstijgt inmiddels in aantal het niveau van de vorige grote crisis, de spaarbankcrisis van twintig jaar geleden.

Dat blijkt uit onderzoek van Navigant Consulting. De afgelopen anderhalf jaar werden er 607 rechtzaken gevoerd wegens het ineenstorten van de subprime-hypothekenmarkt. Ter vergelijking: in de zes jaar die volgden op de spaarbankcrisis werden er in totaal 559 rechtzaken gevoerd. Dat werd toen als een record ervaren.

Het einde van de stijging van het aantal zaken is nog niet in zicht, verwachten analisten geciteerd in de Financial Times van vanmorgen. In de eerste zes maandan van 2008 werden 310 zaken voor de rechter gebracht, meer dan in heel 2007 bij elkaar. Als verklaring voor de enorme toename aan rechtzaken wordt de reikwijdte van de huidige crisis genoemd.

De laatste maanden neemt het aantal zaken die verband houden met de veilingobligaties sterk toe. Die obligaties (waarbij de couponrente maandelijks bij veiling wordt vastgesteld) liggen de laatste maanden onder vuur.