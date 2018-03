`Meer macht voor gouverneur Antillen`

Willemstad/Den Haag. De gouverneur van de Nederlandse Antillen, de vertegenwoordiger van de koningin, moet tijdelijk een spilfunctie op de Nederlandse Antillen krijgen, met eigen bestuurlijke bevoegdheden en een eigen ambtelijke organisatie. Dat adviseert de Raad van State in een zogeheten voorlichtingsadvies aan de Nederlandse en Antilliaanse regeringen. Die uitzonderlijke positie moet het mogelijk maken om de staatkundige vernieuwing van de Nederlandse Antillen in 2010 af te ronden. Opvolging van dat advies zet in de praktijk de Nederlandse en Antilliaanse parlementen buitenspel.