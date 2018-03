?Maatwerk? tegen kaalslag muziek

Het Nederlands Fonds voor de Podiumkunsten+ komt „binnen anderhalve maand” met een verbeterplan voor de sectoren in de muziekwereld die gemarginaliseerd dreigen te worden door de subsidieverdeling die in augustus werd aangekondigd. Dat zei fondsdirecteur George Lawson gisteren tijdens een discussiebijeenkomst met vertegenwoordigers uit het veld.

Het Fonds grijpt vooral in bij de wereldmuziek, jazz en hedendaagse gecomponeerde muziek: talloze gerenommeerde gezelschappen verloren hun structurele subsidie. Enkele slachtoffers zijn Fra Fra Sound, het Ives Ensemble en het Jazz Orchestra of the Concertgebouw.

Volgens Lawson was het niet de bedoeling hele sectoren in gevaar te brengen, maar moest men eerst alle vierjarige subsidieaanvragen behandelen om een beeld van de situatie per sector te krijgen. Voor de sectoren waar nu kaalslag dreigt, wil het fonds ‘maatwerk’ leveren. Onduidelijk bleef of dit losstaat van de bestaande mogelijkheden voor tweejarige en incidentele projectsubsidies. Aangenomen wordt dat er een run komt op deze subsidies nu zoveel gezelschappen geen vierjarige subsidie meer krijgen, maar dat er te weinig budget is om die kaalslag te compenseren. Dat er hoe dan ook veel ensembles verdwijnen, staat volgens ingewijden buiten kijf.

De emoties liepen hoog op tijdens en na de discussiebijeenkomst, die plaatsvond in het Muziekgebouw aan ’t IJ. De vierkoppige delegatie van het NFPK, met naast Lawson onder meer voorzitter Muziek Roland Kieft, werd het vuur na aan de schenen gelegd. Dirigent Reinbert de Leeuw (ASKO/Schönberg, gekort met drie ton) stond vrijwel permanent bij de interruptiemicrofoon. Hij beschuldigde de commissie van „stalinisme”, en uitte zijn verbolgenheid over het gebrek aan aanspreekbaarheid, de procedure, de „onwaarheden” in de subsidieadviezen, en het publiekelijk „moddergooien” door de commissie.

Componist Peter-Jan Wagemans vroeg hoe het verder moet met succesvolle concertseries als Red Sofa in De Doelen, waarvan de programmering in duigen valt nu gecontracteerde ensembles worden opgeheven. De commissie verwees naar het aangekondigde „maatwerk”, waarover verder niet te discussiëren viel omdat niemand nog weet wat het gaat inhouden. Tot frustratie van de aanwezigen ging de commissie niet in op individuele gevallen.

Hoe de ensemblecultuur wordt verminkt: Morgen in CS