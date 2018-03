Maar PvdA bedreigt de woningbouw

Sociale woningbouw is een van de grote verworvenheden van de Nederlandse maatschappij. Iedereen die in de VS gewoond heeft weet wat pure markteconomie in deze sector oplevert: de onderkant van de samenleving leeft op straat of in trailerhomes. In Nederland biedt het stelsel van sociale woningbouw, met al zijn inefficiënties, aan iedereen een acceptabele woning, ook al zit je onderaan de ladder. Het is dan ook schrijnend dat uitgerekend twee PvdA-ministers, Wouter Bos en Ella Vogelaar, dit bestel willen opblazen.

Het ‘bestel’ bestond uit faciliterende voorwaarden die corporaties stimuleerden om sociale woningbouw te leveren, maar met een verplichting dat dan ook werkelijk te doen.

De kern van het huidige probleem is eenvoudig: tijdens de verkiezingen keken alle partijen begerig naar de grote waarde van het woningbezit van de corporaties. Een paar miljard gratis geld maakt een hoop speeltjes aan de uitgavenkant mogelijk. Zoals minister Vogelaar een corporatievoorzitter doodleuk meedeelde: de politiek heeft nu eenmaal besloten uw vermogen voor andere doeleinden dan sociale woningbouw aan te wenden. „Afromen”, noemen de gebroeders Depla dat.

Vogelaars opmerking geeft de hypocrisie van de Depla’s aan; zij beschuldigen de corporaties van diefstal van publiek vermogen, terwijl het juist de politiek is die geld weghaalt uit de sociale woningbouw voor andere speeltjes, en bereid is daar een van de grootste sociale verworvenheden van de Nederlandse samenleving voor in de waagschaal te stellen.

Door het hele debat loopt een misvatting, namelijk dat het vermogen van de corporaties publiek geld is waar politici vrijelijk over mogen beschikken. Maar corporaties zijn private partijen, die net zoals alle spelers in onze economie bescherming genieten van eigendomsrechten. De overheid mag zonder onderscheid des persoons belastingen heffen; maar zij mag niet een individu aan wijzen en simpelweg zeggen: jouw vermogen pak ik af. Depla’s argument dat de corporaties het best kunnen missen, snijdt geen hout: John de Mol kan ook 500 miljoen missen, maar dat geeft de staat geen recht dat geld af te pakken. Deze bescherming van eigendomsrechten is een fundamentele hoeksteen van ons economisch systeem, en is verankerd in Europese verdragen waar zelfs de Tweede Kamer zich aan heeft te houden.

De claim dat corporatievermogens uit staatssubsidies opgebouwd zijn en dus aan de staat toebehoren, is onjuist. Staatssubsidies zijn in de naoorlogse jaren gebruikt om het corporaties mogelijk te maken huizen te bouwen en te verhuren beneden de economische waarde van de geleverde huisvestingsdiensten. De huizenvoorraad van die corporaties is de verdisconteerde waarde van die beneden-de-marktliggende huren; de subsidies maken het verschil goed tussen dat bedrag en de hogere kostprijs van bouw en exploitatie.

Ook is het vermogen niet ontstaan in de bruteringsoperatie van 1995. Toen werden alle leningen aan de corporaties kwijtgescholden tot op de waarde van de toekomstige subsidies waar de corporaties recht op hadden. Die subsidies werden vervolgens afgeschaft, op voorwaarde dat de corporaties hun sociale woningbouwverplichting zouden blijven uitvoeren. De grote vermogensstijging is echter daarna pas opgetreden. Huizenprijzen zijn sinds 1995 geëxplodeerd in Nederland – dat, en niet de bruteringsoperatie, verklaart de rijkdom van de corporaties.

Bos en Vogelaar hebben door heffingen en belastingmaatregels bereikt dat dit publieke bestel, in plaats van te faciliteren, juist expliciet belast. Het is begrijpelijk dat de corporaties willen opereren waar dat het voordeligst kan: buiten het door politieke graaizucht vernietigde bestel – onder hetzelfde belastingregime als reguliere projectontwikkelaars.

De gang naar de afgrond lijkt onafwendbaar. Enerzijds voelen corporaties zich statutair verplicht sociale woningbouw na te streven buiten het bestel, waar de staat centrale aansturingsmogelijkheden mist. Anderzijds wil de politiek haar graai in de kas doorzetten en uittreding blokkeren, hoewel daarmee Europese verdragen geschonden worden.

Een constructieve route begint met de erkenning dat corporaties nodig zijn voor een effectieve sociale woningbouw. De Nederlandse woningmarkt zit aan de aanbodskant volledig op slot: hogere vraag (bijvoorbeeld door subsidies) leidt tot hogere prijzen, niet tot meer aanbod. Daarom zullen subsidies altijd in prijsstijgingen resulteren en dus bij bestaande huiseigenaren terecht komen. Dat betekent dat subsidies minder draagkrachtigen niet bereiken. Dat kan alleen buiten de markt om, en dat is precies wat corporaties doen.

Natuurlijk zijn er wel hervormingen nodig: 40 procent van de huizenvoorraad is misschien wat veel voor sociale woningbouw, er is geen coherente aansturing, de toezichtsstructuur van veel corporaties kan beter enzovoorts.

Maar de overheid heeft de corporaties nodig voor effectieve sociale woningbouw. De confrontatieroute van Vogelaar is daarmee in directe tegenspraak. Wat nodig is is een time out, waarbij de staat haar dreigementen intrekt en de corporaties hun juridische procedures temporiseren. Deze adempauze moet het mogelijk maken gezamenlijk een nieuw bestel te construeren, dat noodzakelijke hervormingen in de corporatiesector doorvoert, maar incentives voor sociale woningbouw laat bestaan.

Opgewonden stukjes zoals dat van de gebroeders Depla, vol van op misvattingen gebaseerde insinuaties, zijn een stap in de verkeerde richting.

Sweder van Wijnbergen is hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam.