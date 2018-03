Lippenstift verhit Obama en McCain

Toevallige opmerking of doelbewuste sneer? John McCain en Barack Obama geven hun geheel eigen uitleg aan een uitspraak van de Democratische presidentskandidaat.

Het Republikeinse kamp beschuldigt Obama van „seksisme” naar aanleiding van woorden die hij koos in een toespraak over het economisch beleid van McCain. „You can put lipstick on a pig. It’s still a pig”, zei Obama (‘Je kunt lippenstift op een varken doen. Het blijft een varken’, vergelijkbaar met de Nederlandse uitdrukking ‘al draagt een aap een gouden ring, het is en blijft een lelijk ding’).

Een overduidelijk geval van seksisme, constateerde het Republikeinse campagneteam. Had McCains running mate Sarah Palin niet op de Republikeinse conventie haar eigen daadkracht onderstreept door te suggereren dat haar karakter hoogstens verschilt van dat van een „pitbull” door haar „lipstick”?

Een typisch staaltje Republikeinse karaktermoord, luidde Obama’s reactie. De Democraat zegt dat hij met zijn lippenstift-opmerking alleen maar wilde onderstrepen dat McCain als president een voortzetting betekent van het economisch wanbeleid van zittend president Bush.

Obama omschreef de reactie van de Republikeinen – die na zijn uitspraak meteen een filmpje op internet en televisie lanceerden waarin zij hem betichten van seksisme – als „swift boat politics”, een verwijzing naar de kwestie die de Democratische kandidaat John Kerry in 2004 opbrak. De dapperheid van Kerry, die in Vietnam opereerde in een snelle patrouilleboot (swift boat), werd toen in twijfel getrokken door de Swift Boat Veterans for Truth.

Overigens is Obama niet de eerste Amerikaanse politicus die de uitdrukking „lipstick on a pig” gebruikt. John McCain bekritiseerde er eerder gezondheidsplannen van Hillary Clinton mee. (Reuters, AP)