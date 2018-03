Lippens: VEB speelt gevaarlijk spel

Amsterdam. President-commissaris Maurice Lippens van Fortis is fel uitgevaren tegen belangenverenigingen voor beleggers, zoals de VEB en Deminor. Tijdens een lezing bij de Club van Lotharingen, een elitair gezelschap van zakenlieden, zette Lippens de beleggersorganisaties weg als ”destabiliserend”. Deminor-directeur Pierre Nothomb was als lid bij de lezing aanwezig en stelde na deze ”imagoschending” een vraag. Of het wel zo verstandig was om topman Votron te ontslaan en nu op zoek te gaan naar een opvolger van buiten. Hierop ontplofte Lippens. ”U zegt dat we extern een opvolger gaan zoeken. Met welk belang doet u dat? Ik aanvaard dat niet. We hebben altijd gezegd dat we zowel intern als extern zouden zoeken. U berokkent mijn bedrijf schade.” Tijdens de lezing had Lippens, volgens De Tijd, Deminor en de VEB mede schuldig genoemd aan de vertrouwenscrisis rond Fortis. ”Ik moet vaststellen dat [zij] een gevaarlijk spel hebben gespeeld. U moet goed oppassen met een bank.” Nothomb noemt het verhaal van Lippens ”zeer emotioneel en persoonlijk.” Heel anders dan bij de gebruikelijke contacten tussen Deminor met Fortis. ”Die zijn altijd constructief”.