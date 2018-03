Lehman lijdt zwaar verlies door crisis

De Amerikaanse zakenbank Lehman Brothers probeert de kredietcrisis te overleven door miljarden aan verliezen en afboekingen te nemen en bedrijfsonderdelen te verkopen.

„Dit is een uitzonderlijke tijd voor onze sector”, zegt Lehman-topman Richard Fuld Jr., „en het is een van de zwaarste momenten in de geschiedenis van de bank”. Lehman Brothers boekt over het derde kwartaal voor 5,6 miljard dollar af, neemt een verlies van 3,9 miljard dollar en verkoopt een aanzienlijk belang in dochter Neuberger Berman. Daarnaast wordt voor 32 miljard dollar aan investeringen in de Amerikaanse en Britse kantorenmarkt te koop aangeboden door deze beleggingen in een apart en nog op te richten beursgenoteerd bedrijf onder te brengen.

De zakenbank zou eind volgende week pas met de kwartaalcijfers komen maar voelde zich gedwongen nu al de openbaarheid te zoeken. Beleggers, analisten en economen vrezen al maanden voor het voortbestaan van Lehman Brothers. Die angst werd dinsdag aangewakkerd toen duidelijk werd dat een Zuid-Koreaanse staatsbank afziet van een kapitaalinjectie, waarmee de Amerikaanse zakenbank de eigen boeken op orde zou kunnen brengen. Het bedrijf werd daarop nagenoeg de helft minder waard op de beurs.

Het aandeel Lehman steeg gisteren 3,3 procent, een schamele winst vergeleken met de waardedaling van 90 procent sinds het uitbreken van de kredietcrisis. De bank maakte gisteren ook bekend de dividenduitkering 95 procent te verlagen. Beleggers zijn er nog niet van overtuigd dat Lehmans maatregelen voldoende zijn. Het is bijvoorbeeld onduidelijk wie de tientallen miljarden aan vastgoedinvesteringen in deze onzekere tijden zou willen overnemen.

Sinds de ondergang van Bear Stearns, afgelopen maart, wordt gevreesd voor het omvallen van Lehman Brothers. Net als Bear Stearns en andere banken op Wall Street heeft Lehman Brothers miljarden geïnvesteerd in de Amerikaanse en Europese vastgoedmarkt. Sommige van deze investeringen zijn de laatste anderhalf jaar risicovol gebleken.

Bestuursvoorzitter Richard Fuld probeerde met het vroegtijdig naar buiten brengen van de kwartaalresultaten te voorkomen dat de restanten van zijn eigen topkader en zakelijke klanten overlopen naar concurrenten.

