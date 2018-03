Lang wachten op de spoedlijn

De telefoon van huisarts Hoffmans in Apeldoorn gaat over, maar hij is met vakantie. Zijn antwoordapparaat raadt aan huisarts Verhagen te bellen. Maar diens praktijk bleek gistermiddag dicht. Dit antwoordapparaat zegt dat patiënten hun vragen een dagje moeten bewaren. Ze kunnen alleen voor „zeer dringende spoedgevallen” een 06-nummer bellen. Ongeveer drie minuten na de eerste belpoging is het raak: een dokter neemt de telefoon op.

Maar die dokter doet dat alleen tot vijf uur ’s middags. Na dat tijdstip gelden andere telefoonnummers. Het nummer voor spoedgevallen van dokter Hoffmans is een 0900-nummer waarvoor patiënten vijftien cent per minuut dienen te betalen. Gisterenavond om twaalf uur vertelt een elektronische stem op die spoedlijn: „Er zijn nog twee wachtenden voor u.”

De bereikbaarheid van huisartsen is slecht, constateerden de Inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ) en patiëntenvereniging NPCF gisteren na een onderzoek. Dat geldt voor een gewoon telefoontje om een afspraak te maken of voor een klein consult, maar het duurt ook te lang voordat assistenten de telefoon opnemen bij een spoedeisend geval.

Ruim een kwart van de mensen die een spoedlijn belt, krijgt helemaal niemand aan de lijn. Slechts tweederde van de mensen met een spoedeisende vraag krijgt binnen een halve minuut de dokter of zijn assistent te spreken. De afhandeling van de reguliere telefoontjes is nog beroerder: bijna de helft van de patiënten slaagt er niet in om binnen tien minuten contact te krijgen.

De inspectie vindt dat voor normale vragen de beller binnen twee minuten iemand aan de lijn moet krijgen. Voor spoedeisende gevallen mag dat hooguit dertig seconden duren. Goede hulpverlening komt anders in het gedrang. Door de gebrekkige bereikbaarheid bellen bovendien te veel mensen onnodig andere hulpverleners, zoals alarmnummer 112, de meldkamer van een ambulancedienst of een EHBO van een ziekenhuis.

De inspectie zegt dat huisartsen hier hun taak verzaken. De telefonische bereikbaarheid van huisartspraktijken moet „sterk verbeterd worden om te voldoen aan de voorwaarden voor verantwoorde zorg”, schrijven IGZ en NPCF in het rapport.

De Landelijke Huisartsen Verening (LHV) is het eens met de conclusie dat de bereikbaarheid slecht is. Dat komt omdat veel huisartsen niet goed plannen, zegt de woordvoerder. Als hun assistent ziek is of op cursus hebben ze vaak niemand om de telefoon op te nemen. Bovendien zijn ze vaak onhandig met hun telefooncentrales. Daarop verwijzen ze niet snel en goed door naar plaatsvervangende collega’s. „In een keuzemenu staat de doorverwijzing naar een spoedlijn bijvoorbeeld pas op nummer drie, in plaats van nummer één”, zegt de woordvoerder. De LHV is druk bezig met een programma om huisartsen te helpen de interne organisatie en techniek te verbeteren. „Er zijn daar nog enorme slagen te maken.”

Grootste probleem is echter het geld, meent de LHV. Huisartsenpraktijken moeten van de minister minimaal vijftig uur per week geopend zijn, maar hij geeft geld voor één assistent. Die ook af en toe ziek is, met vakantie of op cursus. De LHV wil er de komende jaren 0,6 fte bij voor een arts-assistent, maar minister Klink (Volksgezondheid, CDA) weigert toestemming te geven om hiervoor 200 miljoen euro per jaar uit te trekken.

Dus zal er ook volgend jaar kritiek zijn op de bereikbaarheid van de huisartsen. Als de tijdsnormen dan niet worden gehaald, deelt de inspectie straffen uit. „Huisartsen blijven zelf verantwoordelijk voor hun kwaliteit en bereikbaarheid”, meent de toezichthouder.

In Apeldoorn neemt er eindelijk een levend persoon de telefoon op – na vier telefoonnummers en bijna drie minuten luisteren naar keuzemenu’s. De huisarts-assistent reageert geërgerd: „Ik neem toch meteen op?” Daarna erkent ze het probleem en wijst net zoals haar belangenvereniging LHV naar het tekort aan voldoende geld voor personeel, ook bij haar praktijk. „Ik moet nu afkappen. U belt op een spoedlijn!”

