Koons komt thuis in Versailles

Gisteren is Versailles veranderd. De komende twee maanden is het eerste wat je denkt als je het immense paleis van Lodewijk XIV binnenkomt, in de Herculessalon waar de toeristenroute begint: hé, een rode opblaashond.

Dat is Balloon Dog van Jeff Koons, verchroomd roestvrij staal. Je volgt zijn dichtgeknoopte ventielneusje om te zien waar dit metershoge gadget naar kijkt. Het is Simons Maaltijd, een schilderij van Paolo Veronèse uit 1570. Zo heb je dat schilderij niet eerder gezien.

En dan schuifel je verder, in de vertrouwde massa van bont geklede toeristen met hun fotocamera's, vlaggetjes, riemen, tassen, petten uit alle werelddelen. Je bent in Versailles altijd deel van een sliert deeg in de molen van de vermaaksindustrie. Maar nu heeft dat een naam gekregen, een vorm. Je bent Balloon Dog in Versailles.

Koons (53), de intussen niet meer zo gewaardeerde meester van de banaliteit, is terug – en niet alleen op de kunstmarkt waar zijn werk recordbedragen opbrengt.

De Amerikaan is de eerste moderne kunstenaar aan wie Versailles, drie miljoen bezoekers per jaar, als decor voor een exclusieve expositie is gegund. Zeventien werken van de „meest barokke van alle popartists”, zoals Versailles-directeur Jean-Jacques Aillagon Koons noemt, zijn uitgestort in en om de tempel van het Franse classicisme.

Jeff Koons Versailles is dé gebeurtenis van het culturele seizoen in Frankrijk, en omstreden ook. In de Spiegelzaal, waar oorlogen zijn afgehandeld en wereldordes bepaald, hangt nu Moon (Light Blue), een kermisballon vereeuwigd in staal. In de Apollosalon, waar de koningen hoge gasten ontvingen, staat tussen de portretten van Lodewijk XIV en Lodewijk XVI een buste van Koons, een zelfportret. De porseleinen Pink Panther staart over de schouder van zijn ronde schone weemoedig het park in. Een kreeft van schijnplastic rivaliseert met een kroonluchter.

Koons’ werk, vaak beschouwd als een kritiekloze uitvergroting van de consumptiemaatschappij, krijgt in Versailles een onverwacht intense lading. Ironisch soms. De machtige, hedonistische, overdadige absolutistische koningen worden onze intieme geestverwanten. „We zijn tijdgenoten” zegt Koons steeds weer terwijl hij zich in de tuin professioneel gedienstig van camera naar camera laat duwen. Hij voelt zich thuis in Versailles. ,,Het voelt zo goed, zo natuurlijk om hier te zijn.”

[Vervolg Jeff Koons: pagina 11]

Jeff Koons

'Een droom die uitkomt'

[Vervolg van pagina 1] Maar het experiment om Jeff Koons in Versailles te laten exposeren valt niet overal in Frankrijk goed. Voor het paleishek staan vandaag bij de opening een paar leden van een onbekende Franse schrijversbond te protesteren tegen de „genetische gemodificeerde kunst” van Koons. Maar ook de erevoorzitter van de Fondation du Patrimoine, Edouard de Royère, een van de scheldschieters van de eeuwige restauraties in Versailles, heeft zich tegen de „vernietiging” gekeerd die de moderne kunst nu mag komen zaaien „in het perfect geheel” dat Versailles is.

Jeff Koons is er de persoon niet naar om olie op het vuur te gooien. Exposeren in Versailles is „een droom die uitkomt”, zegt hij. Hij heeft „respectvol” willen zijn. Geen provocaties: de beelden waarin hij zich zelf begin jaren negentig al copulerend vereeuwigde met zijn toenmalige echtgenote Ilona Staller, ook bekend als pornoactrice Cicciolina, zijn niet te zien. Kunst gaat volgens Koons niet over shockeren en provoceren, maar over „zelfacceptatie” en „verwezenlijken van menselijk potentieel”. Hij hoopt dat de bezoekers van Versailles door zijn werken „dichter bij zichzelf” komen.

Koons heeft zelf de afstand met de koningen alvast maar afgeschaft. Hij zou graag de huiskunstenaar van Lodewijk de Veertiende zijn geweest, maakt hij duidelijk. Neem Split Rocker, een metershoog fragment van een hobbelpaard, waarvan het rechterdeel niet op het linkerdeel past. Het staat als verdwaald attribuut van een bloemencorso in de zuiver symmetrische Orangerie. „Dit is een kunstwerk waarvan ik denk dat de koning zou hebben kunnen fantaseren bij het opstaan: vanavond wil ik dit hebben”, vertelt hij met een glimlach. „Een hobbelpaard van duizend bloemen.”

En dat zelfportret van hem tussen de twee Franse koningen. Dat is geen „egoïsme van de kunstenaar” maar een reflectie op „contemporain monumentalisme”, verklaart hij later.

Naast hem legt Versailles-directeur Jean-Jeacques Aillagon uit dat het zelfportret ook gezien kan worden als dialoog over de code van het portret. Volgens Aillagon is een van de voornaamste verdiensten van Jeff Koons dat hij je beter naar het zeventiende-eeuwse paleis laat kijken. Je ziet daar nu allerlei details die eerder nooit opvielen. Hoe koning Lodewijk XIV, uitgedost als Hercules, een hand laat rusten op een helm in leeuwvorm. Dat zie je omdat er nu Koons’ porseleinen Michael Jackson voor staat. Zijn hand rust op zijn lievelingsaap Bubbles. „Subtiele correspondenties, die iets vertellen over de gedomesticeerde natuur”, legt Aillagon uit. Na Versailles kan Koons weer jaren mee.

Meer foto’s van Koons in Versailles op nrc.nl/kunst

Rectificatie / Gerectificeerd

Correcties en aanvullingen

Aan de wandel

Koons

In het artikel Koons komt thuis in Versailles (11 september, voorpagina) staat dat de expositie met werken van Jeff Koons in Versailles slechts twee maanden duurt. De expositie loopt echter tot en met 14 december.