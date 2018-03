Kinetisch spektakel vol met dubbele bodems

Wanted

Regie: Timur Bekmambetov. Met: James McAvoy, Angelina Jolie, Morgan Freeman. ***

Vier jaar geleden zette Timur Bekmambetov Kazachstan op de filmische wereldkaart met zijn eigen Lord of the Rings-achtig vampierepos Night Watch en de opvolger Day Watch. En nee, dan hebben we het niet over het ludieke Kazachstan van Borat, maar over een posthistorisch niemandsland. Daarin voltrok zich een visuele orgie waarbij alles wat we de laatste jaren aan effecten, geweld en gruwelen hebben gezien, bleekjes afstak.

Dat is ook het recept van het lekker vet en over the top geproduceerde Wanted, waarmee Bekmambetov nu Hollywood verovert. De film is geen film met een verhaal of plot, maar een kinetische ervaring die natuurkundige wetten aan z’n laars lapt. Slechts in de verste verte heeft hij nog iets te maken met de originele strip van Mark Millar waar hij op is gebaseerd.

De liefhebbers zullen direct de verwijzingen naar de populaire paranoiafilms Fight Club en The Matrix herkennen. Net als in die films is de hoofdpersoon, Wesley, (gespeeld door James McAvoy) een kleurloze loonslaaf die ontdekt dat er een leven achter het leven bestaat.

In zijn geval is dat de wereld van een geheime broederschap van mythische huurmoordenaars. Door wat wonderlijke spelingen van het lot (of trekt achter de schermen toch Morgan Freemans Sloan aan de touwtjes?) blijkt Wesley een van hen. Binnen de kortste keren kan hij de vleugels van een bromvlieg schieten en leert hij hoe hij een kogel met een bocht kan afvuren.

Naast alle spektakel en dubbele bodems is de attractie van de film Angelina Jolie als Wesley’s leermeesteres, in de volle glorie van al haar tatoeages. Bekmambetov filmt haar zoals zij het liefste wordt gezien: een en al elastische ledematen. Er is waarschijnlijk niemand die met zoveel plezier als Bekmambetov in de slotscène van zijn film de hele set opblaast.