Kiezers Ierland begrepen verdrag niet goed

Floris van Straaten

De belangrijkste reden dat de Ieren in juni in meerderheid tegen het Europese Hervormingsverdrag stemden, was dat ze dit niet goed hebben begrepen. Dit blijkt uit een onafhankelijk onderzoek in opdracht van de Ierse regering na het ‘nee’ van de kiezers bij een referendum over het verdrag, ook wel bekend als het Verdrag van Lissabon’.

De onderzoekers bespraken in detail met een representatieve groep van ruim 2.000 kiezers waarom ze voor of tegen hadden gestemd dan wel waren thuisgebleven. Van de tegenstemmers zei 42 procent dat ze tot hun oordeel waren gekomen omdat ze naar hun gevoel te weinig afwisten van het verdrag en het niet begrepen. Daarmee was het veruit de vaakst genoemde reden binnen het kamp van de nee-stemmers.

Hun afwijzing van het verdrag zorgde voor een crisis binnen de Europese Unie. De grote meerderheid van de lidstaten heeft het verdrag, dat beoogt de EU slagvaardiger en democratischer te maken, al geratificeerd. Het kan echter niet in werking treden zonder dat alle lidstaten dit hebben gedaan.

Bij de presentatie gisteren in Dublin van de resultaten van het onderzoek verklaarde Micheál Martin, de Ierse minister van Buitenlandse Zaken, dat zijn regering nog niet in staat zal zijn op de Europese top in Brussel van volgende maand collega-lidstaten een uitweg te bieden uit de crisis. „Het is veel te vroeg om dingen voor de toekomst voor te schrijven”, aldus Martin. Net als de Ierse premier wilde hij een tweede referendum niet bij voorbaat uitsluiten.

Volgens Martin bleek uit het onderzoek dat een derde van de kiezers dacht dat het verdrag Ieren dienstplicht in een Europees leger zou opleggen, zoals tegenstanders van het verdrag hadden beweerd. Meer dan 40 procent meende dat het verdrag tot beëindiging zou leiden van de lage Ierse winstbelasting, door velen gezien als een belangrijke factor voor de recente Ierse welvaart. Ontkenningen van de kant van de regering op beide punten baatten niet.

Bemoedigend voor de regering was daarentegen dat 60 procent van de kiezers overtuigd blijft van het nut voor hun land van nauwe betrokkenheid bij de EU.

