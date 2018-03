Kenton, z?n hele leven verslaafd

„Jezus, wat was ik snel! In die tijd was ik absoluut de beste.” Korrelige zwart-wit videobeelden van het maandelijkse circusprogramma Piste – Jos van der Valk presentééért – uit de jaren zestig. Op de tribune staren keurig geklede en gekapte ouders en hun kinderen, een tweeling in smetteloos matrozenpakje, naar een hard uitgelichte en druk bewegende man op balletschoenen. Hij jongleert in het zaagsel met twee ballen, vier kegels, een mondstok, acht roestvrijstalen shakers, elf ringen, slikt pingpongballen in en spuugt ze uit. Een orkestje speelt in een te rap tempo Caravan van Duke Ellington. Zijn eerste echtgenote, een slanke blonde vrouw ter rechterzijde, reikt elegant de attributen aan. „Goh, wat was ze mooi!”

De zwarte zanger Curtis Mayfield swingt in up-tempo zijn Move on up bij het promotiefilmpje. In kleur natuurlijk. Er dwarrelen een tiental borden, een gezinsverpakking eieren, lege champagneflessen, champagneglazen en knappende ballonnen en ballen over het scherm. Een strijkstok en een witgelakte viool worden bij zijn nieuwste jongleurnummer betrokken. De aftiteling vermeldt: Freddy Kenton, Gentleman Juggler.

Vader en moeder Kenton, een artiestennaam, hadden een acrobatisch luchtnummer waarmee ze over de wereld zwierven en zwierden, verkleed als Amerikaanse matrozen. De Tweede Wereldoorlog maakte een einde aan het overzeese reizen, de Duitse bezetter verbood elke Engelstalige invloed en Amerikaanse matrozen werden getransformeerd tot Italiaanse piraten. Vader en moeder werden allengs ouder, vader viel steeds vaker uit de nok en Freddy verruilde de Amsterdamse hbs voor een Amerikaans circus om daar het vak te leren. Zwierde er met zijn ouders mee, maar zij vonden hem als acrobaat geen uitblinker. De puber raakte gefascineerd door de jongleuract van Massomiliano Truzzi, een geniale jongleur van Russisch-Italiaanse afkomst die de allure van een operazanger bezat. Freddy loerde en loerde hoe deze beroemdheid het toch deed. Oefende stiekem met Truzzi’s attributen, die na en tijdens de lopende voorstelling achter de orkestbak werden opgeslagen. De boomlange Truzzi snapte hem daar wel eens bij en wees onze aspirant-jongleur er dan hardhandig op dat zoiets niet mocht. Freddy’s ouders waren opgelucht; eindelijk heeft onze zoon zijn passie gevonden. Na twee jaar dagelijks eindeloos oefenen met drie ballen op voeten, vingers en hoofd werd voor het eerst publiekelijk optreden in sober verlichte nachtclubs, variétéprogramma’s en rumoerige bioscopen. Zijn moeder assisteerde hem daarbij. Werk en aanbiedingen waren er in overvloed, de oorlog was eindelijk voorbij en men had dringend behoefte aan vermaak. Freddy had zich tot een subtopper in jongleurskringen opgewerkt, het rondreizen en optreden nam een aanvang. Trok door Engeland met de popgrootheden Freddy & The Dreamers en Gerry „You never walk alone” & The Pacemakers. Bezocht de monstrueuze vakantiekampen voor de arbeidende klasse langs de Engelse westkust en trad er op in hun luidruchtige Family entertainment programma’s. Jongleerde in het nog steeds bestaande Blackpool Tower Circus in de gelijknamige badplaats.

„We waren mooie jonge mensen, wat zagen we er goed uit, mijn vrouw was een plaatje.” Ze verhuisden naar Parijs en hadden in de beroemde Moulin Rouge een driejarig contract én de tijd van hun leven. „Puur topentertainment meneer, elke voorstelling en vaak tweemaal daags voelde aan als een heuse première.” Die als een adelaar werden bespied door de daar nu nog werkende en door sommigen gehate maar immens gerespecteerde bedrijfsleider Ruggero Angelotti. Een minuscuul vlekje of vouwtje was voldoende voor een temperamentvolle publieke uitbrander. Er volgden lucratieve contracten en optredens in Japan, Zuid-Afrika en Libanon. In het beroemde Casino du Liban; Beiroet was destijds een paradijselijk lustoord voor Arabieren en westerlingen.

„Ik wíl het nog en ik kán het nog!” Freddy Kanton treedt nog steeds op, oefent wel wat minder, maar werkt in de garage en in een nabijgelegen bedrijfshal door aan nieuwe ideeën, slijpt de bestaande acts bij, traint om in conditie te blijven. Want het jongleren is een levenslange verslaving en een esoterische, bijna godsdienstige bezigheid gebleven, daarmee het karakter van deze ware overlever uitbeeldend.

Zie voor meer informatie:www.freddykenton.nl