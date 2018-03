Hoe beroerd de mensheid eraan toe is, zie je door naar haar reclames te kijken. Al die utopische beelden vormen een inventaris van haar tekorten. De photoshopparadijzen van soepele jonge huiden, ranke lijven, blinkende gebitten en gelukkige gezinnen zijn een exact fotonegatief van de werkelijkheid: rimpelige vetzakken met slechte tanden en gebroken gezinnen.

Lange tijd dacht ik dat de reclamewereld patent had op dit omkeertrucje, maar het wordt mij steeds duidelijker dat heel veel instanties het graag opvoeren. Niet in de laatste plaats de overheid.

Deze week kwam naar buiten dat in Nederland duizenden hectaren industrie- en bedrijventerrein staan te verpauperen. Het ministerie van Economische Zaken heeft er een ‘taskforce’ op gezet. Klinkt stoer: taskforce. Je stelt je er Ghostbusters-achtige strijders bij voor die de boel wel even een extreme make over geven. In werkelijkheid zijn het bureauambtenaren die een rapport schrijven. De titel: Kansen voor Kwaliteit.

Kansen. Bij dat woord moet je altijd even een mentale omkeermanoeuvre uitvoeren. Kansjongeren en kanswijken zijn immers de camouflagenamen van de grotestedenproblematiek, zoals gehandicapten ooit ‘mensen met mogelijkheden’ werden. Wie de pijnpunten van Nederland wil vinden, hoeft alleen maar het woord ‘kansen’ in de zoekschermen van de ministeries in te voeren.

Kansen voor het Nederlandse volksgezondheidsbeleid; Kansen voor duurzaamheid; Kansen voor Innovaties openbaar vervoer Noord-Holland noord. Of een milieuproject van melkveehouders en het ministerie van Landbouw: Koeien en Kansen.

Alsof al deze verbale schaamlappen niet gênant genoeg zijn, uiten die taskforce-ambtenaren zich louter in zinnen als: „De herprofilering biedt daarentegen zodanige kansen voor waardecreatie dat deze grotendeels financieel sluitend moet kunnen worden gerealiseerd. (…) Het tempo van de inhaalslag zal dan ook omhoog moeten, wil de herstructureringsmoed niet in de schoenen zakken.”

Eén kans lijkt me levensgroot: dat het woord ‘kans’ in de toekomst synoniem wordt met ellende, bonje en misère. Daarvan zakt de herstructureringsmoed je in de schoenen.

Christiaan Weijts