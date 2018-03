Jury: beschadigen centrale geoorloofd

Niemand ontkent dat de zes activisten van Greenpeace voor zo’n 34.000 euro schade hebben veroorzaakt toen ze op de tweehonderd meter hoge schoorsteenpijp van een kolencentrale in Kent de woorden ‘Gordon bin it’ (Gordon, sla het op) wilden schilderen. De daders zelf niet, en ook de negen koppige jury van het Crowncourt in Maidstone is overtuigd dat ze schade aanrichtten. Toch sprak de jury de activisten gisteren vrij.

De groep wilde aandacht vragen voor de opwarming van de aarde. Ze beschouwen kolencentrales als grote boosdoeners en wilden de Britse premier Gordon Brown ertoe aanzetten meer werk te maken van de ondergrondse opslag van kooldioxide. Overigens kwamen ze vorig jaar oktober niet verder dan het woord Gordon. Toen werden ze vanuit een helikopter door de politie gesommeerd hun actie af te breken.

De actievoerders, die ook probeerden door het afsluiten van de schoorsteen de bedrijfsleiding te dwingen om de centrale stil te leggen, beriepen zich in de rechtszaal op wat ze een ‘wettelijk excuus’ noemden. Ze redeneerden dat de centrale door de uitstoot van broeikasgassen veel meer schade veroorzaakte dan zij hadden gedaan met hun actie.

Tijdens de acht dagen durende rechtszaak kwamen verschillende klimaatwetenschappers aan het woord. Zo legde Jim Hansen uit dat 20.000 ton kooldioxide (de hoeveelheid die dagelijks door de centrale wordt uitgestoten; net zoveel als door de 30 armste landen ter wereld gezamenlijk) mede verantwoordelijk kan worden gesteld voor de uitroeiing van 400 dier- en plantensoorten.

De jury was het met de actievoerders eens, achtte „emergency action” acceptabel en sprak daarom de actievoerders vrij.

De Britse overheid vreest nu dat er, met een beroep op deze uitspraak, meer van dit soort acties zal volgen. Volgens Greenpeace zal de regering gedwongen worden om af te zien van de bouw van nieuwe kolencentrales.