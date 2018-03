Johnny B. vrij na negen maanden voorarrest

Verdachte Johnny B. (20) uit ’t Zandt is vanmorgen door de rechtbank van Groningen in onmiddellijke vrijheid gesteld. Hij zat sinds december in voorlopige hechtenis op verdenking van brandstichting in een schuur in Godlinze en poging tot brandstichting in Eenum. Het OM beschuldigt hem van nog eens zeven brandstichtingen.

B. werd vorig jaar december aangehouden, maar ontkent. De rechtbank hief zijn voorarrest vanmorgen tijdens een pro formazitting op, na een verzoek hiertoe van de verdediging. Hoewel de rechtsorde door de diverse branden geschokt is en B. verdacht wordt van ernstige feiten vindt de rechtbank het niet langer nodig hem vast te houden. Dit mede gelet op de lengte van het voorarrest. Ook bestaat de kans dat B. een kortere straf zal krijgen dan de tijd dat hij vastzat.

Vanmorgen werd duidelijk dat het OM hem ook bedreiging ten laste legt. Op postzegels en de randen van enveloppen van verstuurde dreig- en poederbrieven komt zijn DNA voor, blijkt uit onderzoek van het Nederlands Forsensisch Instituut.

Volgens de aanklager toont de inhoud van de brieven aan dat de schrijver informatie geeft die alleen de dader kan weten. In de brieven stelt hij zich verantwoordelijk voor alle branden. Johhny B. zelf ontkende dat hij de brieven verstuurd heeft. „Ik zat toen vast en al mijn uitgaande post wordt in de gevangenis 100 procent gecontroleerd.” Zijn advocaat Jan Boksem vermoedt dat een omstreden methode is toegepast bij het DNA-onderzoek. Hij vroeg bij een eventuele veroordeling van B. om toepassing van het strafrecht voor minderjarigen, gezien de persoonlijkheid van B.. Hierbij wordt een mildere straf opgelegd. De zaak wordt 17 november inhoudelijk behandeld.