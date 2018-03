Je even Porscherijder wanen

Een sportieve Toyota? Dat is zoiets als een snelle slak. Dat bestaat dus niet. Een burgerlijk autootje voor de middenklasse blijft een burgerautootje. Een paar glimmende 17 inch lichtmetalen velgen? Een extra grote motor? Het helpt niets. Sportief autorijden doe je nu eenmaal niet in een Toyota. Dat kan alleen als er een BMW, Audi of Porsche-embleem op de wagen is gemonteerd.

Tot zover mijn vooroordeel over de Toyota Auris GT180.

Eenmaal achter het stuur verdween mijn vooropgezette mening als geld tijdens de kredietcrisis. De Auris GT180 is simpelweg een stoere wagen. Met zijn 2,2 liter diesel echt een krachtpatser. Optrekken bij het stoplicht? Ik was de eerste. De snelweg op? Ik was de snelste. Met zijn zes versnellingen haalt de Auris 210 kilometer per uur. Niet dat ik dat gereden heb op de Nederlandse snelweg, maar je voelt dat de auto het in zich heeft. Voor wie het budget ontbreekt voor een glimmende Porsche is de Auris GT 180 een mooi alternatief.

De Auris GT180 is de sporteditie van de ‘gewone’ Auris, een wagen die zich meten kan met de Volkswagen Golf en Seat Leon. Populaire, betaalbare auto's. Voor jonge OINKS (one income, no kids) tot gezellige gezinnen. Al moeten kinderen op de achterbank hun riemen goed vastmaken wanneer de GT180 optrekt.

Om een plekje te veroveren op de West-Europese markt is er volgens Toyota rekening gehouden met de wensen van de Europeaan die in deze regio woont. Die kijkt vooral naar stijl en vormgeving van een wagen, aldus Toyota. Een Japanner gaat meer voor duurzaamheid en wil het liefst dat zijn auto zo lang mogelijk meegaat, met zo min mogelijk bezoeken aan de garage.

Bij de Auris is daarop gelet: strakke vormen, hippe spoilers. De versnellingspook zit iets hoger, op een boog die loopt van het middendashboard naar de handrem. „Geïnspireerd op de arcades van kerken in Parijs”, zegt een medewerker van Toyota. Dat vind ik ver gezocht, maar is wel creatief. Ook al zou ik niet weten wat ik met de ruimte onder de arcade moet doen: mijn telefoon glijdt eraf zodra ik gas geef.

Om in religieuze sferen te blijven: de ‘kerk’ waar de boog aan vast zit; de boordcomputer met touchscreen, is verbluffend handig. Het overtreft de Tomtom die mij normaal gesproken behoedt voor verkeerde afslagen en wanhopig kaartlezen. Maar alle voordelen ten spijt, het blijft een Toyota: Japans, degelijk, sterk. Toch niet het merk om je vrienden op de voetbalclub mee te imponeren. Je ziet het ook aan de mensen die op straat langs de GT180 lopen. De eerste vijf seconde met een bewonderende blik van: ‘wat een snelle wagen’. Maar dan zien ze het merkembleem van Toyota, en lopen ze verder. Jammer eigenlijk. Deze auto verdient meer dan dat.

Jaus Müller

Jaus Müller is redacteur binnenland van NRC Handelsblad en rijdt een Volkswagen Golf.

