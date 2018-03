Japanse consument wordt koopjesjager

In een land waar iedereen alles graag bij het oude houdt, hadden ook de gelijkblijvende prijzen voor bijvoorbeeld voedsel of transport iets geruststellends. Japanners wisten uit hun hoofd wat hun lunch, taxiritje of biertje kostte. Dat is nu anders. Vooral benzine, vlees, vis, en alles waar graan in zit is in korte tijd duurder geworden.

Het laatste cijfer van juli wijst op een inflatie van 2,4 procent, de hoogste in de afgelopen tien jaar. De regering danst tegelijkertijd om het woord recessie heen en presenteerde eind augustus alvast een noodplan om de economie op te peppen, onder meer met belastingverlagingen voor huishoudens en kleine bedrijven. Dat was enkele dagen voordat premier Yasuo Fukuda op 1 september ineens zijn vertrek aankondigde.

Stijgende inflatie is een bijzonder fenomeen in Japan, zeker omdat het land begin van deze eeuw een paar jaar deflatie kende. De aankondiging van brouwer Suntory vorige week dat het bedrijf voor het eerst in achttien jaar de prijs van een blikje bier verhoogde, was een onderwerp op het avondnieuws op televisie. Een bakker van luxe broodjes in het centrum van Tokio voelde zich onlangs gedwongen een briefje op te hangen met excuses voor de nieuwe prijs. Erover praten wilde de bakker liever niet, alsof hij zich geneert tegenover zijn klanten.

Japanse huishoudens hadden de laatste jaren al de nodige financiële problemen. Deze week publiceerde de overheid resultaten van een peiling waaruit blijkt dat het percentage Japanse gezinnen dat zich zorgen maakt over de eigen financiën al zes jaar stijgt, tot ruim 57 in 2007. De plotselinge prijsstijgingen betekenen extra hoofdbrekens.

„Wat is niet duurder geworden?”, verzucht huisvrouw en jonge moeder Hiromi Nakamura (32). Nog geen jaar geleden was ze tweeverdiener en gaf ze zonder nadenken geld uit aan nieuwe kleren, uitgaan en kleurige kunstnagels. Zoals bijna alle Japanse moeders is ze het eerste jaar na de bevalling onbetaald thuis en nu knoopt ze de eindjes aan elkaar. De voormalige crècheleidster: „Het is moeilijk. Eten, de taxi; echt alles is duurder geworden. Ook de luiers en de melk voor mijn zoontje zijn prijzig. Gelukkig is er de 100 yen winkel, daar kun je zoveel krijgen.”

De populaire 100 yen winkels, waar alles ongeveer 64 eurocent kost, zijn miniwarenhuizen met onder andere kantoorartikelen, schoonmaakmiddelen, snoep en speelgoed in het assortiment. Ook lerares Sayako Kishi (27) is dol op de 100 yen winkel. „Wie niet? Als Japanners verhuizen is dat de eerste winkel waar ze naartoe gaan om spullen te kopen”, zegt ze. Bij de supermarkt moet Kishi regelmatig slikken als ze haar boodschappen afrekent. „Het is echt opvallend dat het normale dagelijkse eten zo duur is, ook Japanse rijst en vis. Volgens mij komt dat omdat transport duurder is geworden.”

Stijgende voedselprijzen maken Japanners extra zenuwachtig omdat ongeveer 60 procent van het voedsel moet worden geïmporteerd. Op de wereldwijde voedselmarkt ondervindt Japan meer concurrentie van andere kopers zoals China. De hoopvolle verwachting in Japan is dat de inflatie langzaam weer gaat dalen en rond de jaarwisseling rond de 2 procent uitkomt. Toch zullen de consumenten voorzichtig blijven met hun uitgaven.

Misschien juist daarom ziet het Zweedse kledingbedrijf Hennes & Mauritz mogelijkheden voor hun goedkope collecties. Zaterdag opent de eerste winkel in Tokio, verrassend genoeg in de peperdure, beroemde winkelwijk Ginza. Sayako Kishi gaat zeker kijken. Ze geeft weinig uit aan kleren en moet lachen om het hardnekkige beeld in het buitenland dat alle Japanse vrouwen een kostbare handtas hebben. „Ik heb echt geen geld voor een tas van Louis Vuitton of Coach en mijn vriendinnen ook niet. Sommigen hebben wel een portemonnee van een duur merk, die zijn kleiner en goedkoper.”